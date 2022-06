The Last of Us Part I Remake już oficjalnie! Gra trafi na PS5 i PC

Plotki się potwierdziły - pierwsza część The Last of Us doczeka się pełnoprawnego remake'u, który trafi na PlayStation 5 i komputery osobiste.

Sony za pośrednictwem swojej strony podzieliło się informacjami na temat The Last of Us Part I Remake. Wczoraj insider o pseudonimie The Snitch zakomunikował na Twitterze, że oficjalne ogłoszenie jest już bardzo blisko - jak się okazało, nie był w błędzie, chociaż zapowiedź na chwilę przed Summer Game Fest jest dosyć zaskakująca.

Stworzona od nowa pierwsza część The Last of Us trafi na konsolę PlayStation 5 już 2 września 2022 roku. Wraz z podstawową produkcją, w "pakiecie" otrzymamy DLC zatytułowane Left Behind. Na stronie Sony czytamy:

Przeżyj emocjonującą opowieść i poznaj niezapomniane postacie Joela i Ellie w The Last of Us, zdobywcy ponad 200 nagród Gry Roku, a teraz stworzonej na PlayStation 5. Ciesz się całkowitą zmianą oryginalnego doświadczenia, wiernie odtworzonego, ale zawierającego unowocześnioną rozgrywkę, ulepszone sterowanie i rozszerzone opcje ułatwień dostępu. Dodatkowo zanurz się w ulepszonych efektach, eksploracji oraz walce. The Last of Us Part I zawiera pełną historię The Last of Us dla jednego gracza (PS5) oraz słynny dodatek, Left Behind.

Co ucieszy największych fanów serii stworzonej przez Naughty Dog, poza zwykłą wersją remake'u, dostępna będzie jeszcze Firefly Edition. W skład takiego zestawienia, poza samą grą oczywiście, wejdzie limitowany steelbook, komiks The Last of Us: American Dreams z całkowicie nową okładką i wcześniejszy dostęp do gry - nie jest jednak wiadome, o ile wcześniej posiadacze Firefly Edition będą mogli doznać przygód Ellie na konsoli nowej generacji.

Istotny również jest fakt, że na PC gra ma zadebiutować nieco później - podobnie jak w przypadku Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei. Kiedy japoński gigant ujawni oficjalną datę premiery na komputery osobiste, z pewnością o tym poinformujemy.

The Last of Us Part I Remake będzie kosztować 69,99 dolarów, czyli blisko 300 zł w dniu premiery. Jeśli jesteście zainteresowani Firefly Edition, będziecie musieli dołożyć 30 dolarów - rozbudowana wersja odświeżonego TLoU będzie kosztować ponad 430 zł. Gra na dysku PS5 zajmie około 80 GB w dniu premiery.

Źródło: Gematsu