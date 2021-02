Najlepsze strzelanki multiplayer – tymi tytułami warto się zainteresować

Tytuł zniknął jakiś czas temu z iOS, ale wciąż bardzo dobrze radzi sobie na Androidzie. Oferuje praktycznie to samo, co duża odsłona na PC i konsole, a sterowanie dotykowe zostało odpowiednio dopasowane, by obsłużyć wszystkie potrzebne do rozgrywki funkcje. Epic Games dostosowało też oprawę wizualną tak, by gra wyglądała i działała świetnie na najmocniejszych smartfonach i tabletach, ale kiedy posiadamy słabsze urządzenie, można odpowiednio dostosować grafikę stawiając przede wszystkim na płynne działanie. Kluczowy jest tu też cross-save czyli możliwość grania na tym samym koncie na wszystkich platformach gdzie dostępna jest gra.

PUBG Mobile

Kolejna, obok Fortnite, udana konwersja stacjonarnego battle royale. Wyniki finansowe twierdzą, że mobilna wersja radzi sobie na rynku lepiej niż odsłona z PC i konsol, cały czas generując imponujące pieniądze. Tytuł zaskakująco dobrze wypadł na mobile, niektórzy twierdzą że nawet lepiej niż na konsolach, a sprawne podrzucanie przez system botów sprawia, że ta nieco „skillowa” gra nie zniechęca nawet po kilkunastu godzinach zabawy.

Modern Combat 5: eSports

Najnowsza odsłona popularnej serii mobilnych strzelanek tworzonych od podstaw dla smartfonów i tabletów. Wciąż oferuje niezłą grafikę, dobrze zaprojektowane tryby rozgrywki wieloosobowej. To wciąż jedna z najpopularniejszych mobilnych strzelanek.

Najlepsze strzelanki w 2021 roku – na te premiery czekamy!

Nic nie wskazuje na to, by gatunek sieciowych strzelanek lub strzelanek z rozbudowanymi trybami wieloosobowymi miał w przyszłym roku stracić na popularności. Jeśli nic złego się nie wydarzy, na PC oraz konsolach Xbox pojawi się Halo Infinite, czyli kolejna odsłona bardzo popularnej serii space-opery. Za każdym razem Halo oferuje świetne tryby wieloosobowe i nic nie wskazuje na to, by w przypadku najnowszej odsłony miało się to zmienić.

Możliwe, że Blizzard wypuści w 2021 roku Overwatch 2. Producent obiecuje jeszcze bardziej rozwiniętą fabułę i bardziej dopracowane tryby rozgrywki. Patrząc na pierwsze materiały promocyjne gry można jednak spodziewać się bardzo podobnej produkcji z prawie identyczną oprawą graficzną.

Outriders to mająca ukazać się wiosną 2021 roku sieciowa strzelanka polskiego studia People Can Fly. Odległa przyszłość, elementy RPG, widok zza pleców bohatera – wiele wskazuje na to, że Outriders ma szansę na sukces, choć na rynku jest tak ciasno, że wiele nowych produkcji – nawet jeśli oferują świeże podejście do tematu – przepada pośród sprawdzonych, popularnych gier.

grafika