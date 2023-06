Potencjalne perełki na wielkim ekranie. Te gry zasługują na adaptację filmową!

Przez dziesięciolecia gry komputerowe i filmy były dwiema rozrywkowymi potęgami, zdolnymi wciągnąć nas w światy pełne przygód, emocji i niezwykłych historii. Ostatnio można zauważyć rosnący trend adaptacji gier wideo na ekrany kinowe i telewizyjne, a twórcy coraz częściej szukają inspiracji w wirtualnych światach, które podbiły serca milionów graczy na całym świecie.

Źródło: Nintendo / Illumination

Oczywiście, proces adaptacji gry na film nie jest prosty i wymaga wyczucia, aby zachować to, co sprawia, że gra jest wyjątkowa, jednocześnie dostosowując ją do medium filmowego. Jednak właśnie te gry, które zawierają w sobie emocje, głębię fabuły i niezapomniane postacie, mogą stanowić doskonałe materiały źródłowe dla przyszłych adaptacji filmowych.

Filmowe adaptacje gier przyciągają uwagę zarówno entuzjastów gier, jak i kinomanów, którzy pragną zobaczyć swoje ulubione postacie i historie na dużym ekranie. Pomimo tego, że nie wszystkie adaptacje gier cieszyły się równie wielkim powodzeniem, istnieją tytuły, które wydają się wręcz stworzone do przeniesienia na ekran. Które gry ze względu na swoją wyjątkową fabułę, atmosferę i charakterystyczne postaci zasługują na adaptację filmową?

The Legend of Zelda

Od Hyrule do Hollywood? Super Mario Bros. Film, uwzględniając kasę międzynarodową, w weekend otwarcia zarobił ponad 377 milionów dolarów. Był to ogromny sukces Nintendo i Illumination, co sprawiło, że tytuł stał się największym światowym otwarciem filmu animowanego — Super Mario Bros. Film pobiło poprzedni rekord 358 milionów dolarów należący do Krainy Lodu 2. Produkcja z wąsatym hydraulikiem stała się również najbardziej dochodowym debiutem filmu na podstawie gry wideo, pokonując tym samym Sonic the Hedgehog 2, który zarobił 72 miliony dolarów. Żeby dopełnić rekordów, jest to także największa premiera studia Illumination — Mario przyjął się dużo lepiej niż jakakolwiek część Minionków. TO udowodniło jedno: hity Nintendo są idealne dla kin.

Film na podstawie kultowej serii gier skradł serca widzów — a tak się składa, że ostatnio premierę miała kolejna część gigantycznej serii japońskiej firmy. Mowa oczywiście o grze The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, która z miejsca stała się kandydatem do gry roku. Pozytywnie może nastawiać jedynie to, że Eiji Aonuma oraz Hidemaro Fujibayashi, twórcy The Legend of Zelda, są pozytywnie nastawieni na taki pomysł — i nie wykluczają, że kiedyś taki projekt może powstać. Ogromny świat, wspaniałe postaci, przepiękna historia i wręcz bajeczna atmosfera na wielkim ekranie? Jestem za.

Life is Strange

Life is Strange to jedna z najbardziej wzruszających gier, w jakie kiedykolwiek grałem. Gra wyprodukowana przez Don’t Nod Entertainment, to produkcja, która zasługuje na adaptację filmową ze względu na swoją intrygującą fabułę i unikalny styl narracji. W grze wcielamy się w postać Maxine "Max" Caulfield, młodej studentki odkrywającej, że posiada zdolność manipulowania czasem.

Emocjonalna podróż skupia się na tematach takich jak przyjaźń, miłość, tajemnice i konsekwencje naszych wyborów. Gracz podejmuje decyzje, które mają OGROMNY wpływ na rozwój fabuły i losy bohaterów. Zaskakujące zwroty akcji i głęboko rozwinięte postacie sprawiają, że produkcja wciąga i angażuje emocjonalnie bardziej, niż The Walking Dead od Telltale.

Life is Strange jest wyjątkowym kandydatem na adaptację filmową ze względu na swoją fabułę, rozwojowe postacie i możliwość eksploracji tematów ważnych dla współczesnego społeczeństwa. Gra ta już zdobyła lojalne grono fanów, a adaptacja filmowa mogłaby przyciągnąć nowych odbiorców i dostarczyć im głębokich emocji i refleksji.

Mass Effect

Mass Effect, stworzone przez BioWare, to uniwersum, które bez dwóch zdań zasługuje na adaptację filmową. W świecie gry jesteśmy dowódcą statku kosmicznego, podróżującym przez galaktykę i podejmującym decyzje, które mają wpływ na losy całych ras i układów politycznych. Seria ta łączy w sobie elementy science fiction, akcji i rozbudowanej fabuły, oferując graczom niesamowite doświadczenie.

Adaptacja filmowa Mass Effect mogłaby przynieść ten fascynujący świat na wielki ekran, ożywiając nie tylko główne wątki fabularne, ale także bogactwo detali, jakie wciąż czekają na odkrycie. Obrazy kosmicznych podróży, różnorodne rasy, imponujące bitwy i rozbudowane relacje między postaciami — to wszystko można by przedstawić w wizualnie spektakularny sposób. Nie mam wątpliwości, że z Mass Effect mogłoby powstać filmowe uniwersum tak samo dobre i rozbudowane, jak Gwiezdne wojny czy Star Trek.

Dying Light

Dying Light, stworzone przez polską firmę Techland, idealnie nadałoby się na wielki ekran. W DL wcielamy się w postać Kyle'a Crane'a, tajnego agenta, który zostaje wysłany do opanowanego przez zombie miasta Harran. Gra oferuje intensywne doświadczenie przetrwania, gdzie w ciągu dnia musimy eksplorować zainfekowane ulice, szukać zapasów, wypełniać misje i starać się rozwikłać wielką zagadkę, a nocą stajemy w obliczu potężniejszych i bardziej agresywnych przeciwników, a każde wyjście z bezpiecznej bazy grozi katastrofą.

Adaptacja filmowa Dying Light mogłaby przekazać widzom tę samą atmosferę przerażenia, ekscytacji i adrenaliny, którą doświadczają gracze. Sceneria postapokaliptycznego miasta, zniszczone budynki, mroczne zakamarki i klaustrofobiczne tunele w akompaniamencie niezwykłej brutalności i chmary umarlaków — poproszę!

Elder Scrolls

Elder Scrolls to bez dwóch zdań klasyka całej branży i jedno z najlepszych dzieł Bethesda Game Studios. Świat, w którym rozgrywa się akcja, jest bogaty, pełen mitologii i historii, co stanowi doskonałą podstawę dla tworzenia nawet nie filmu, a całej serii fantastycznych filmów. Głównym atutem gier Elder Scrolls jest ich skomplikowana i epicka fabuła, która skupia się na konfliktach, polityce, władzy i legendarnych postaciach. Adaptacja filmowa mogłaby przedstawić tę historię w pełnym rozmachu, zapewniając kinowym widzom niezapomniane emocje i przygodę.

Dodatkowo, bogactwo świata gry Elder Scrolls stanowi doskonałą okazję do wizualnego spektaklu na dużym ekranie. Fantastyczne miasta, malownicze krajobrazy, mroczne lochy i niesamowite potwory — wszystko to mogłoby być wspaniale odtworzone w filmowej adaptacji, oddając widzom unikalny, immersyjny świat Elder Scrolls. Pokuszę się wręcz o stwierdzenie, że TES ma warunki na zostanie nowym Władcą Pierścieni.

Overwatch

Overwatch to jedna z kluczowych marek Blizzard Entertainment. Dynamiczna i barwna gra strzelanka oferuje nie tylko intensywne starcia i akcje, ale również bogaty świat i zróżnicowane postaci, które mogą stać się solidnym fundamentem dla filmu akcji. Główną siłą Overwatch jest zróżnicowany zespół bohaterów, z unikalnymi umiejętnościami i charakterami. Adaptacja filmowa mogłaby skoncentrować się na rozwinięciu ich historii, oddając szerszy kontekst ich motywacji i działań. Widzowie mogliby poznać tło i przeszłość poszczególnych postaci, co z pewnością wzmocniłoby ich więzi emocjonalne z widownią.

Dodatkowo, świat Overwatch jest pełen interesujących lokacji i frakcji, które można by wspaniale odwzorować na ekranie. Od futurystycznych miast po dzikie tereny — każde miejsce w grze ma swoje unikalne cechy i atmosferę. Krótkie filmiki prezentujące fabułę i historię postaci na YouTube robiły furorę — a pełnoprawny film byłby czymś niesamowitym.

Red Dead Redemption II

Red Dead Redemption II od Rockstar Games wyróżnia się głęboką fabułą, wyjątkową atmosferą i filmowym potencjałem. Głównym atutem RDR2 jest niezwykła narracja, która przedstawia historię wczesnego Dzikiego Zachodu. Fabuła gry jest pełna zawiłości, zwrotów akcji i emocjonalnych momentów, co czyni ją doskonałą podstawą dla pełnometrażowej adaptacji filmowej. Przeniesienie tej historii na duży ekran pozwoliłoby widzom w pełni zanurzyć się w fascynującym i niebezpiecznym świecie dzikiego zachodu.

Ponadto, Red Dead Redemption II oferuje wspaniałe wizualne i dźwiękowe doświadczenie. Piękne krajobrazy, autentyczne detale i wspaniała oprawa dźwiękowa tworzą niezwykłą atmosferę, która idealnie pasowałaby do filmowej adaptacji. Dodatkowo, postacie w grze Red Dead Redemption II są głęboko rozwinięte i pełne życia. Filmowa adaptacja mogłaby przynieść widzom pełne emocji, napięcia i wizualne piękno dzikiego zachodu. To byłby film dla fanów gry, jak i dla miłośników westernu.

Hotline Miami

Hotline Miami, stworzone przez Dennisa Wedina i Jonatana Söderströma, to nietypowa i hipnotyzująca gra akcji, której głównym wyróżnikiem jest jej estetyka retro, inspirowana latami 80., pełna jaskrawych kolorów, neonowych świateł i elektronicznej muzyki. Filmowa adaptacja mogłaby w pełni wykorzystać ten charakterystyczny styl, przenosząc widzów w świat kiczowatego, ale jednocześnie zatrważającego Miami tamtych lat.

Gra oferuje intensywną i brutalną akcję, w której gracz wciela się w płatnego zabójcę i eliminuje przeciwników w szybkim tempie. Filmowa adaptacja mogłaby dostarczyć widzom ekscytujące i dynamiczne sceny walki, pełne przemocy, adrenaliny i zwierzęcych masek.

Którą z tych adaptacji zobaczylibyście najchętniej? Dajcie znać w komentarzach!