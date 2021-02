Streaming jest wygodniejszy, ale przez niego muzyka traci dużą część swojej magii

Nie tak dawno Paweł napisał bardzo ciekawy felieton, w którym pokazuje, w jaki sposób w ciągu ostatnich 6 lat zmieniło się jego podejście do lokalnego przechowywania plików MP3 i do usług streamingowych. Nie mam zamiaru spierać się z nim w kwestii tego na ile wartościowe są kolekcje MP3, stworzone na bazie pirackich nagrań czy też – czy w Spotify jest wszystko to, co chcę, czy też nie. Tematy te są bowiem po pierwsze bardzo indywidualne, a po drugie – dosyć często poruszane. Dziś chciałbym skupić się na czymś innym, co wynikło z naszej dyskusji na redakcyjnym Slacku, kiedy Paweł dał znać, że chce poruszyć swój temat. Nie będę kwestionować wygody platform takich jak Spotify czy Apple Music, bo to, że są wygodniejsze i tańsze niż każda inna forma dystrybucji (legalnej) muzyki jest niepodważalne. Jednak odnoszę wrażenie, że ograniczając się tylko i wyłącznie do serwisów streamingowych tracimy coś, czego żaden z nich nie może zaoferować.

Kiedy muzyka to nie tylko muzyka

Żeby zostać zrozumianym, odniosę się do innej dziedziny związanej z muzyką – do instrumentów. Jeżeli ktoś ma gitarę czy bas, to jeżeli naprawdę interesuje się graniem, tworzeniem i występowaniem na scenie, jest bardzo mała szansa na to, że ograniczy się do tego, że kupi gitarę i od czasu do czasu szarpnie za struny. Doświadczenie własne oraz znajomych podpowiada, że im bardziej zagłębiamy się w swoją pasję, tym bardziej wchodzimy w pewien świat który jest dookoła tej pasji zbudowany. Trzymając się przykładu gitary – uczymy się, jakie brzmienie dają poszczególne przetworniki, wymieniamy je (przy okazji ucząc się lutować i dowiadując się co to przeciwfaza), poznajemy i sprawdzamy poszczególne efekty, eksperymentujemy z grubością strun, uczymy się charakterystyki głośników i tak dalej i tak dalej. Generalnie – wsiąkamy w temat na tyle, że z czasem orientujemy się, jak bardzo bez tych wszystkich „dodatkowych” elementów samo granie na gitarze byłoby zwyczajnie uboższe.