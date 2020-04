Rynek muzyki poszedł w stronę większej dostępności i dziś za cenę zestawu Big Mac miesięcznie mamy dostęp do wszystkich kapel w serwisach streamingowych. Pomimo tego – wciąż mamy „problem” piractwa. Czy to oznacza, że sama muzyka musi stać się darmowa, a zespoły powinny szukać źródeł zarobku np. w koncertach/merchu?

Krzysiek: Przykład serwisów streamingowych pokazuje jak ciężko jest zlikwidować piractwo. My zastosowaliśmy odwrotną psychologię – w pewnym sensie sami podrzuciliśmy odbiorcom wersje pirackie naszej muzyki, a mimo to nasze trzy albumy pokryły się złotem, a „Zdrajcy Metalu” platyną. Dziwna sprawa (śmiech). Może to jest właśnie metoda? Jesteśmy trochę jak Koleś Git (z kreskówki Bartka Walaszka), który „pierdoli zasady i nie jest frajerem”. Postępując na pozór nielogicznie, zdobyliśmy spore uznanie, notując nie tylko wysoką sprzedaż płyt, ale i duże zainteresowanie zespołem, a co za tym idzie – wyprzedane koncerty.

Czy więc piractwo zostanie z nami na stałe?

Moim zdaniem – tak. A przynajmniej do czasu, dopóki ktoś „na górze” uświadomi sobie, że jeżeli ktoś nie ludzie nie będą chcieli płacić za muzykę, to i tak nie będą tego robili. I im więcej osób sobie to uświadomi, tym lepiej zespoły i twórcy będą mogli dostosować się do tej rzeczywistości. Jeżeli ktoś mówi, że przez piratów nie zarabia – kłamie. Przykład Nocnego Kochanka pokazuje, że można wręcz rozdawać swoją twórczość za darmo, a i tak mieć w dorobku złote płyty. Wszystko jest kwestią tego, jak dobrą muzykę tworzysz i jak blisko jesteś ze swoimi fanami. Jeżeli jesteś dobry, fani kupią twoją płytę, tak jak powiedział Krzysiek – w podziękowaniu za ciężką pracę. Jeżeli nie – walka z piractwem nie pomoże ci w podniesieniu słupków sprzedaży. Streaming jako medium zdecydowanie pomogło, obniżając wspomnianą wcześniej cenę, jednak ponownie – nie można winić ludzi, że nie chcą płacić za coś, co można mieć za darmo. Jeżeli od 2000 r. nikomu nie udało się rozwiązać problemu piractwa, to szczerze wątpię, aby przez kolejne 20 lat komukolwiek się udało.