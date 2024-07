iPad niczym komputer. Na tę nowość czekało wiele osób

StreamDeck to jedno z najbardziej lubianych akcesoriów do komputerów. Niebawem gadżet od Elgato będzie można podłączyć do iPada.

Elgato wprowadza swoją popularną linię akcesoriów Stream Deck na iPada, zachęcając deweloperów do udziału w startujących właśnie testach. Stream Deck, który do tej pory był dostępny tylko dla użytkowników Maca oraz Windowsa, teraz staje się narzędziem dostępnym dla szerszej grupy użytkowników: posiadaczy iPadów. To duża zmiana, ponieważ StreamDeck jest typowym akcesorium stacjonarnym, które kojarzone jest z pracą przy biurku, na własnym (domowym) stanowisku oraz desktopowym doświadczeniem. iPad (jeszcze?) takim komputerem nie jest.

Co to jest StreamDeck?

Dla tych, którzy nie wiedzą czym jest Stream Deck, podpowiadamy, że to akcesorium zewnętrzne, które oferuje użytkownikom zestaw przycisków sprzętowych. Najmniej, trzy są dostępne na pedale Stream Deck, a najwięcej, bo aż 32, znajdują się na Stream Deck XL. Każdy przycisk, z wyjątkiem pedału, jest niedużym ekranikiem, co pozwala na programowanie różnych funkcji, skrótów i tym podobnych oraz dodawanie ikon lub obrazów wyświetlanych na każdym z przycisków.

https://youtu.be/uuwqjGUv-Gs?si=o9wrjNEY6k9QqsBD

StreamDeck na iPadzie - jak to działa?

Firma Elgato ogłosiła wprowadzenie Stream Deck Kit, otwartego SDK, który umożliwia deweloperom integrację wsparcia dla Stream Deck w ich aplikacjach. To oznacza, że na razie nie ma publicznej aplikacji, a ogłoszenie dotyczy wersji alfa i zaproszenia dla deweloperów do udziału w projekcie.

Stream Deck dla iPada będzie działać podobnie jak na Macu, po podłączeniu do portu USB-C w iPadach M1 lub nowszych. Na Macu aplikacja Elgato Stream Deck działa w tle, ale w przypadku iPadOS nie jest to możliwe. Dlatego Elgato planuje, aby aplikacje na iPada sprawowały kontrolę nad Stream Deck. To oznacza, że Stream Deck dla iPada będzie miał zdolność dostosowywania swoich przycisków i funkcji do aktualnie używanej aplikacji.

Nie jest jeszcze jasne, co się stanie, gdy użytkownik nie będzie w żadnej aplikacji lub gdy aplikacja nie będzie wspierać nowego API Stream Deck Kit. Elgato zapowiada, że ogłosi publiczne wydanie jeszcze w 2024 roku. Na razie opublikowano dokumentację dla deweloperów oraz wczesną wersję testową aplikacji Stream Deck Connect na iPada w TestFlight.