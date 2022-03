Przedziwne, ale skuteczne. Sterowanie komputerem pedałami Stream Deck Pedal

Nowe akcesorium Elgato sprawia, że niemal dowolną czynność i zadanie wykonywane na komputerze możecie skrócić do wciśnięcia jednego z trzech pedałów. Stream Deck Pedal niepozornie spędził pod moim biurkiem trochę czasu i już wiem, na co go stać.

Ile razy zdarzało się tak, że dopóki czegoś nie wypróbowaliście, nie byliście w ogóle przekonani do pewnego pomysłu czy produktu? Byłem tego świadkiem wielokrotnie, a i sam zmieniałem zdanie, gdy miałem szansę sprawdzić coś w praktyce. Jednym z przykładów mogą być akcesoria firmy Elgato, jak Stream Deck, którego jedni wychwalają, a inni nie potrafią dostrzec faktycznych korzyści używania takiego akcesorium. Nie inaczej jest w przypadku innego produktu tej firmy - Stream Deck Pedal. Reakcje na prezentację tego urządzenia były dwojakie - od zachwytów po zdziwienie. To drugie spowodowane jest… nietypowym podejściem do tematu przez Elgato, bo przecież nikt wcześniej nie chciał na szeroką skalę oferować czegoś takiego. Pozytywne przyjęcie pedałów Elgato dla streamerów mnie zaskoczyło, ale pewne argumenty były przekonujące. Z tego powodu osobiście chciałem sprawdzić, czy Stream Deck Pedal to tylko ciekawostka dla wąskiego grona odbiorców, czy może pomysł, który po prostu się sprawdza i powinien być rozwijany. Stream Deck (oraz całej portfolio innych wariantów tego akcesorium) pokazał, że na rynku jest miejsce na innowacje.

Elgato Stream Deck Pedal - niepozorne akcesorium

Stream Deck Pedal trafia do nas w pudełku wraz przewodem USB-A - USB-C oraz dodatkowymi sprężynami. Dzięki nim będziemy mogli zmienić czułość pedałów lub je całkowicie unieruchomić. Jeśli się na to zdecydujemy, stopa może opierać się o jeden z nich, byśmy dysponowali szybszy dostępem do pozostałych. Dodam jednak, że przy wyborze sprężyn o potrzebnym największym nacisku też jest to możliwe. By dostać się do wnętrza Stream Deck Pedal należy odkręcić sześć śrubek, więc wymiana sprężyn nie będzie raczej czynnością, którą będziecie chcieli wykonywać zbyt często. W tym miejscu dodam także, że w opisanej później obszerniej aplikacji znajdziecie też opcję zmiany czulości pedałów - wywołanie akcji może być aktywowane po minimalnym lub bardzo mocnym wciśnięciu, a skala siły potrzebnej do zainicjowania działania jest naprawdę szeroka.

Solidne wykonanie i dbałość o szczegóły

Po wyjęciu z opakowania możemy postawić urządzenie na podłodze i podłączyć do komputera. Wymagane jest posiadanie zainstalowanej aplikacji Stream Deck (która obsługuje też pozostałe akcesoria firmy), w której zdecydujemy o roli pedałów. Zanim do tego przejdziemy dodam, że całość jest dość ciężka, ale łatwo zrozumieć dlaczego. Konstrukcja musi wytrzymać nacisk stopy i pozostać stabilna oraz nieruchoma. Po kilku tygodniach ze Stream Deck Pedal nie zauważyłem żadnych objawów luzowania się mechanizmów czy wycierania obudowy, więc jestem spokojny o wytrzymałość całości w następnych miesiącach czy nawet latach. Stream Deck Pedal posiada trzy duże przyciski, na które naciskamy stopą. Środkowy jest umieszczony nieco niżej niż dwa skrajne, dzięki czemu nie miałem problemów z wybraniem odpowiedniego z pedałów swoją stopą. Antypoślizgowe elementy u spodu obudowy powodują, że całość nie odsuwa się, nawet jeśli niezbyt dokładnie trafimy stopą w przycisk.

Do czego można używać Elgato Stream Deck Pedal?

Warto, by jeszcze przed zakupem urządzenia przemyśleć scenariusze i warianty użycia Elgato Stream Deck Pedal, choć dodam, że Internet jest już pełen ciekawych pomysłów. Producent sam podsuwa pewne rozwiązania, ale ostatecznie to my zdecydujemy do czego nam się przyda. Codzienność i praktyka weryfikują też pewne pomysły, a to co chciałbym podkreślić najbardziej, to potrzeba wyrobienia sobie pewnych nawyków. Sytuacja jest dość analogiczna do tej ze Stream Deckiem znajdującym się na moim biurku - otwieranie (wielu) aplikacji, skróty, narzędzia czy sterowanie multimediami mogą być o wiele łatwiejsze, ale na początku przygody musimy pamiętać, że mamy do dyspozycji alternatywę dla tradycyjnych ścieżek działań. Wasza praca i sposoby spędzania wolnego czasu podyktują to, w jaki sposób będziecie korzystać ze Stream Deck Pedal, ale wydaje mi się, że dla większości osób nie będzie problemem znalezieniem dla niego zastosowania. Nawet jeśli będzie wydawało się to banalne, infantylne czy przerostem formy nad treścią, to zrezygnowanie z takich ułatwień, gdy nie pracuję przy swoim biurku, było dość trudne.

Tu są wszystkie możliwości - aplikacja Stream Deck

Aplikacja Stream Deck oferuje bowiem ogromne możliwości konfiguracji urządzenia, które może aktywować skróty, otwierać aplikacje lub inicjować wykonanie kilku czynności jedna po drugiej. Czasami przydatne są nam tak podręczne skróty jak zrzut ekranu, kopiuj-wklej lub otwieranie nowej karty, innym razem użyteczne będzie przypisanie konkretnego przycisku, jeśli chcemy w grze wychylać się skrajnymi pedałami, a środkowym przeładować broń. Podczas wideorozmów możemy za pomocą pedałów wyciszyć mikrofon, włączyć/wyłączyć kamerę czy przełączyć udostępnianie ekranu. W trakcie streamowania sterowanie transmisją w ten sposób może przyspieszyć i ułatwić niektóre czynności, jak chociażby wysyłanie pozdrowień lub powiadomień, albo zmiana (ustawień) kamery.

To wszystko zrobimy bez odrywania rąk od klawiatury i myszki lub pada, stale pozostając w kontakcie wzrokowym z innymi. Jeśli wykonujemy niektóre czynności setki czy tysiące razy dziennie (np. pracując z arkuszami, tekstem lub multimediami) to nie ma żadnej przeszkody, by nie przypisać pedałom konkretnych ról właśnie w tych programach - aplikacja Stream Deck wykrywa, z jakiego programu aktualnie korzystamy i zmienia efekty wciśnięć pedałów, wystarczy wcześniej utworzyć odpowiednie reguły. Jest to bardzo proste i nikomu nie powinno sprawić kłopotu. Podpowiem, że zdecydowanie warto zajrzeć także do Stream Deck Store, gdzie czekają na Was integracje i aplikacje stworzone o akcesoriach z tej linii, dzięki czemu szybko spersonalizujecie swój zestaw, na przykład dodając opcję sterowania odtwarzaniem w Spotify, oświetleniem i innymi konkretnymi usługami.

Czy Stream Deck Pedal jest użyteczny?

Uwierzcie mi, że wiem, jak to brzmi. Kilka miesięcy temu byłem dokładnie w tej samej sytuacji co Wy, gdy wahałem się przed zakupem Stream Decka. Przecież nie gram tak dużo, a już na pewno nie planuję streamować, więc czy w takiej sytuacji w ogóle powinienem rozważyć korzystanie z tego rodzaju akcesoriów? Dla osób, które prowadzą transmisje takie urządzenia są bez wątpienia bardzo pomocne, ale dla pozostałych użytkowników mogą być równie użyteczne. Najistotniejsze jest wypracowanie własnych scenariuszy użycia Stream Deck Pedal, który może przyspieszyć i ułatwić wykonywanie nawet najbardziej prozaicznych czynności. Gry zaczęły mi dawać nawet więcej frajdy, bo jeszcze bardziej angażowałem się w rozgrywkę, a w mojej sytuacji Stream Deck Pedal świetnie sprawdził się także podczas wideorozmów i nagrywanych wywiadów, bo mogłem bez używania rąk i z pewnego dystansu sterować całym swoim mini-studiem podłączonym do CAMLinka w duecie z OBS-em. Dla tych, którzy prowadzą szkolenia, spotkania lub konferencje online Stream Deck Pedal również może być świetnym akcesorium do codziennego użytku.

Ile kosztuje Elgato Stream Deck Pedal? Czy warto kupić?

Stream Deck Pedal kosztuje 399 złotych, więc nie mówimy o wyraźnie wysokiej czy niskiej cenie. Po spędzeniu z tym urządzeniem kilku tygodni jest dla mnie jasne, że znacząco wpływa to na moją codzienną pracę, a po godzinach także na rozrywkę. Sytuacji, w których pedały okazywały się przydatne było więcej, niż zakładałem, bo z czystej ciekawości przypisywałem im różne role, by sprawdzić jak często będę z nich korzystał. I choć nie zawsze moje początkowe pomysły były trafione, to dość szybko można wypracować inne metodą prób i błędów. Finalnie otrzymujemy super środowisko, które reaguje na nasze działania (dostosowujące się role pedałów do otwartych aplikacji) i praca z niektórymi programami lub obsługa wszelkiego rodzaju multimediów może być o wiele wygodniejsza, a czasami po prostu możliwa. Zdaję sobie sprawę z faktu, że nie jest to urządzenie dla każdego, bo nie wszyscy pracują w domu/własnym studiu lub przy tym samym biurku, ale jeśli należycie do tych grona tych osób, to Stream Deck Pedal może okazać się jedną z najciekawszych i nietuzinkowych zmian na Waszym stanowisku. Nowość od Elgato to jedeno z tych akcesorium, które nie jest niezbędne, ale gdy tylko się pojawi trudno z niego później zrezygnować.