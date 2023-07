STLA Medium zapowiada się imponująco

Stellantis, właściciel takich marek samochodów jak Citroen, Peugeot, Opel, Fiat, Jeep, Dodge czy Alfa Romeo zapowiedział nową platformę dla aut elektrycznych 2 lata temu. Teraz pochwalił się efektami swoich prac, które zgodne są z wcześniejszymi założeniami. Nowa platforma została zbudowana od podstaw z myślą o autach elektrycznych z segmentu C i D. Koncern obecnie ma w ofercie ponad 26 różnych modeli, które będą mogły skorzystać z nowego rozwiązania i podkreśla, że w zeszłym roku niemal połowa wszystkich aut sprzedawanych na świecie (35 mln) należała właśnie do tej klasy pojazdów. Spółka planuje w najbliższym czasie uruchomić produkcję samochodów bazujących na STLA Medium w kilku zakładach na całym świecie i osiągnąć wkrótce wydajność 2 milionów sztuk samochodów rocznie.

Nowa platforma jest bardzo uniwersalna. Na jej bazie można będzie zbudować zarówno tradycyjnego hatchbacka/sedana, jak i większego SUVa. Długość nadwozia może wynieść od 4,3 do 4,9 metra, rozstaw osi od 2,7 do 2,9 metra, a prześwit, istotny chociażby dla takiej marki jak Jeep, może wynosić nawet 22 cm. W ofercie pojawią się dwa rozmiary akumulatorów, które zapewnią zasięg na poziomie od 500 km lub 700 km. Wszystko będzie oczywiście zależało od kształtów nadwozia oraz wagi samego pojazdu. Francusko-włosko-amerykański alians zamierza od 2030 roku oferować w Europie już tylko samochody elektryczne i STLA Medium jest ważnym elementem tego planu.

Jakie możliwości ma STLA Medium?

Maksymalna pojemność baterii jaką ma oferować STLA Medium to 98 kWh, co nie jest rekordową wartością, ale z pewnością jedną z większych wśród obecnie dostępnych na rynku samochodów. Przy zastosowaniu odpowiedniego nadwozia, zasięg takiego pojazdu powinien przekroczyć 700 km, a to wszystko dzięki nowoczesnych silników elektrycznych. Stellantis przewiduje średnie zużycie energii na poziomie 14 kWh na 100 km, co jest rewelacyjnym wynikiem, choć bez kontekstu trudno powiedzieć na ile realnym. Dostępny będzie też mniejszy pakiet baterii oferujący zasięg rzędu 500 km, co powinno przełożyć się na około 70 kWh pojemności baterii.

Całość oparta jest na instalacji elektrycznej o napięciu 400V, co ma pozwolić na ładowanie od 20 do 80% w niespełna pół godziny. Ten parametr akurat nie robi wrażenia, bo oznacza to średnią moc ładowania na poziomie 130 kW. Konkurencja w tym zakresie potrafi być lepsza. Zgodnie z oczekiwaniami, STLA Medium zaoferuje napęd zarówno na przednią oś jak i na wszystkie koła, co oznacza, że w zależności od wersji znajdziemy tutaj jeden lub dwa silniki elektryczne. Moc dostarczana przez zestaw baterii może wynieść od 160 do 285 kW, co oznacza możliwość montażu silników elektrycznych o mocy od 220 KM do 390 KM. Powinno to z powodzeniem wystarczyć dla typowych samochodów z segmentu C i D.

Produkcja pierwszych samochodów opartych na nowej platformie rozpocznie się jeszcze w tym roku w Europie.