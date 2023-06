Sprzedaż samochodów mocno rośnie

Po słabych latach 2021 i 2022, producenci samochodów wreszcie mogą przestać narzekać. W pierwszych 5 miesiącach 2023 roku sprzedaż aut w Europie wzrosła o 18,5%, czyli niemal o 1 mln sztuk, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Nie jest to jeszcze poziom sprzed pandemii, ale warto odnotować, że od niemal roku, w każdym pojedynczym miesiącu sprzedaż jest lepsza niż rok wcześniej. W sumie w ciągu pierwszych 5 miesięcy 2023 roku w Unii Europejskiej sprzedano 4,4 mln samochodów, a doliczając Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Wielką Brytanie liczba ta rośnie do niemal 5,4 mln. Dla porównania w 2019 roku w tym samym czasie nabywców znalazło 5,7 mln samochodów.

Nadal najpopularniejszym rodzajem napędu są silniki spalinowe, głównie benzynowe, które mają 37% rynku. Jeśli dodamy do nich silniki diesla to w sumie udział aut spalinowych w sprzedaży w Europie rośnie do nieco ponad 51%. 1/4 rynku to samochody hybrydowe, choć wliczają się w to też tzw. miękkie hybrydy. Już 12,4% sprzedaży stanowią natomiast samochody elektryczne (BEV), których sprzedano w tym roku już 545 tys., o 50% więcej niż analogicznym okresie w roku 2022. Spadła za to sprzedaż hybryd typu plug-in, których zarejestrowano nieco ponad 318 tys., o 3,3% mniej niż rok wcześniej.

W Polsce karierę robią hybrydy

Bardzo ciekawie prezentują się dane z Polski. Udział samochodów spalinowych mamy na podobnym poziomie jak w Europie, około 55%, ale wyraźnie widać, że niechętnie wybieramy silniki diesla, które stanowią niespełna 10% sprzedaży. Największą karierę w Polsce robią natomiast samochody hybrydowe, które przejęły już ponad 1/3 rynku i jeśli tendencja ta się utrzyma, to w 2024 roku mogą prześcignąć silniki benzynowe jak najpopularniejszy rodzaj napędu. Auta elektryczne nadal stanowią margines rynku z udziałem na poziomie 3,4% i sprzedażą zaledwie 6687 sztuk w okresie od stycznia do maja 2023. To co prawda wzrost o niemal 75% względem poprzedniego roku, ale w liczbach bezwzględnych nie wygląda to najlepiej.

W 2023 roku w Polsce zarejestrowano do tej pory niemal 200 tys. nowych samochodów, o 14% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. 88 tys. to samochody z silnikiem benzynowym, 72 tys. to auta hybrydowe, a zaledwie 19,3 tys. pojazdów posiadało silnik diesla. Hybrydy typu plug-in sprzedają się jeszcze gorzej niż auta elektryczne, choć ich udział w sprzedaży w ciągu roku zwiększył się o niemal 24%. W porównaniu do 2022 roku najlepiej widać, że mocno rośnie sprzedaż pojazdów z napędem hybrydowym, ale nadal nieźle trzymają się też silniki benzynowe. Nie bez wpływu na te dane pozostaje pewnie popularność samochodów Toyoty w naszym kraju, które niemal w każdym segmencie oferują napęd hybrydowy.

Volkswagen nadal liderem w Europie

W szczegółowym raporcie opublikowanym przez ACEA możemy też sprawdzić jakie marki samochodów sprzedają się najlepiej w Unii Europejskiej. Liderem pozostaje całym czas grupa Volkswagen (Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Cupra, Porsche), która dostarczyła ponad 1,14 mln samochodów na koniec maja 2023. Na drugim miejscu jest koncern Stellantis (Peugeot, Fiat, Opel, Citroen, Jeep, DS, Alfa Romer, Lancia, Chrysler), która sprzedała w tym roku 832 tys. samochodów. Na dalszych miejscach mamy Renault ze sprzedażą na poziomie 481 tys., Hyundai i Kię, które dostarczyły 371 tys. samochodów oraz Toyotę wraz z Lexusem z wynikiem 302 tys. pojazdów.

Największe wzrosty zanotowała natomiast Tesla. Jej sprzedaż w pierwszych 5 miesiącach w Europie przekroczyła 100 tys. pojazdów i wzrosła o bagatela 164% względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Amerykańska firma sprzedała więcej aut w UE niż Volvo, Nissan, Suzuki czy Mazda. Ba, niewiele lepszy wynik (161 tys. sztuk) odnotował Ford, który należy przecież do marek popularnych. Wiele wskazuje też na to, że Tesla będzie się w tym rankingu pięła tylko w górę.

