Fall Guys: Ultimate Knockdown swoją przygodę na rynku gier video zaczęło w 2020 r. gdy tytuł, za który odpowiada Mediatonic zadebiutował na PC oraz PlayStation 4. Studio miało na swoim koncie dziesiątki różnym projektów - od prostych gier przeglądarkowych (ktoś jeszcze pamięta Flasha?) po produkcje na smartfony, komputery i konsole przenośne. Jednak to właśnie Fall Guys sprawiło, że o londyńskiej ekipie zrobiło się głośno.

Debiut Fall Guys na PC i konsoli PlayStation 4 przerósł oczekiwania twórców i wydawcy - Devolver Digital. Kilka tygodni po tym, jak gra pojawiła się na Steam, rozeszła się w nakładzie 7 mln sprzedanych kopii. Miała być również najchętniej pobieranym tytułem w ramach PlayStation Plus w historii usługi:

I nie ma się co temu dziwić. Fall Guys przyciągało przed monitory i telewizory graczy z całego świata, dla których gry Battle Royale, w którym główną rozgrywką jest strzelanie, nie są interesujące. Fasolki oferują zupełnie inne podejście do gatunku oferując bezkrwawe i pozbawione brutalności potyczki, w których bierze udział nawet 60 graczy jednocześnie. Gra przez dwa lata rozwijana była poprzez wprowadzanie szeregu poprawek, nowych "tras" oraz sezonów wprowadzających szeroki zestaw przedmiotów kosmetycznych, którymi gracze mogą ozdabiać swoje fasolki - głównych bohaterów zmagań w Fall Guys.

Fall Guys za darmo dla wszystkich! Czas na rozgrywkę z przyjaciółmi na różnych platformach

Jednak to 2022 r. przyniósł prawdziwą rewolucję w królestwie niezdarności. Studio Mediatonic zostało wykupione przez Epic Games, a Fall Guys z tytułu płatnego przeszedł na model free-to-play trafiając na inne platformy, w tym konsole Xbox i Nintendo Switch. To otworzyło drogę do nowych graczy i jeszcze większych możliwości. Fall Guys to obecnie darmowa, międzyplatformowa gra imprezowa MMO typu Battle Royale, w której gracze zmagają się z innymi zawodnikami na torach pełnych niedorzecznych przeszkód. W każdej rundzie poziom chaosu wzrasta, a na końcu zostaje tylko jeden szczęśliwy zwycięzca! Brzmi prosto, ale to tylko pozory. Rozgrywka wciąga, a kolejne sezony, które doczekały się pełnego resetu, oferują szereg nowych tras i aktywności pobocznych, które zachęcają do wracania do gry.

A jak wygląda rozgrywka w Fall Guys? W zależności od wybranego trybu czeka na nas turniej składający się z kilku tras pełnych przeszkód i przeciwników, którzy starają się za wszelką cenę prześcignąć nas w drodze po koronę - najważniejsze trofeum Blunderdome. To arena, na której ścigają się fasolki. Te, które dobiegną do mety mieszcząc się w limicie, przechodzą do następnej rundy. I tak do wielkiego finału, w którym może być tylko jeden zwycięzca.

Fall Guys. Wymagania systemowe

Do grania w Fall Guys nie jest wymagany najmocniejszy na świecie komputer wyposażony w najnowsze podzespoły z najwyżej półki. Z grą poradzą sobie starsze maszyny spełniające poniższe warunki:

Fall Guys - wymagania systemowe Wymagania minimalne Zalecana konfiguracja System operacyjny Windows 10 (64-bitowy) Windows 10 (64-bitowy) Procesor Intel Core i5 lub równoważny AMD Intel Core i5 lub równoważny AMD Pamięć RAM 8 GB 8 GB Wolne miejsce na dysku 2 GB 2 GB Karta graficzna NVIDIA GTX 660 lub AMD Radeon HD 7950 NVIDIA GTX 660 lub AMD Radeon HD 7950 Inne Szerokopasmowe połączenie z Internetem Szerokopasmowe połączenie z Internetem

Raczej nikt nie będzie miał problemu z uruchomieniem i wygodnym graniem w Fall Guys. Już nawet podstawowa konfiguracja komputera pozwoli cieszyć się rozgrywką z przyjaciółmi lub w pojedynkę, tym bardziej, że nie trzeba poświęcać na niej dużo miejsca na dysku - w odróżnieniu o tytułów AAA, które obecnie potrafią zająć ponad 100 GB przestrzeni. Fall Guys waży zaledwie 2 giga oferując rozgrywkę na długie godziny. A jeśli nie macie komputera i w gry video wolicie grać na konsoli, to Fall Guys znajdziecie na PlayStation (4 i 5), Xbox One, Series X|S oraz Nintendo Switch - do wyboru, do koloru!

Gdzie pobrać Fall Guys?

Gra dostępna jest do pobrania w tych sklepach:

Jeśli kupiliście grę na Steam przed 21 czerwca 2022 r. to wciąż możecie w nią grać bez problemu - wraz z pełnym wsparciem dla nowych funkcji.

Fall Guys. 4 sezon i przyszłość gry

Jednak ostatnio o Fall Guys nieco przycichło. Trwający obecnie trzeci sezon (po resecie sezonów wraz z przejściem na model free-to-play) to jak do tej pory najdłuższe wydarzenie w grze - zadebiutowało w listopadzie ubiegłego roku. Gracze od wielu miesięcy domagają się zmian i nowości - niestety twórcy przez długi czas pozostawali głusi. do czasu. W lutym zapowiedziano, że do gry trafi tryb kreatywny pozwalający Zaprezentowane w tym tygodniu zmiany rzucają światło na kierunek, w jakim podążać będzie Mediatonic w kwestii rozwoju Fall Guys. A wszystko to już rozpocznie się za kilka dni - 10 maja wraz z najnowszą aktualizacją i startem 4. sezonu Fall Guys.