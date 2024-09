Jeszcze nie wiemy co, ale coś się dzieje w ścianach Ubisoftu i to raczej coś, z czego nie są zadowoleni. Po kilku latach rozłąki Ubisoft wraca na Steam!

Dobiega końca era słabej obecności gier Ubisoftu na Steamie. Po kilku latach nieobecności, francuska firma wraca z podkulonym ogonem do Gabe'a Newella. Pierwsza premiera, będzie miała miejsce już na początku przyszłego roku. Jednocześnie kończy się ekskluzywność gier Ubisoftu na platformie Epic Games Store.

Zmiana strategii po serii złych wieści

W ostatnim czasie jeżeli już dochodzą nas jakieś słuchy na temat Ubisoftu, raczej nie są o niczym dobrym. Największa premiera tego roku, kolejna część Assassin's Creeda została przesunięta na luty 2025. Z kolei pomimo wcześniejszych zapowiedzi, studio się wycofało z tegorocznych targów Tokyo Games Show. Teraz dochodzi nas kolejna wieść i to prawdopodobnie najbardziej szokująca ze wszystkich.

Od premiery AC: Shadows, czyli 14. lutego 2025, każda gra Ubisoftu będzie już od dnia premiery, dostępna na platformie Steam. Oznacza to koniec pięcioletniej przerwy, od kiedy zdecydowano się gry sprzedawać na własnych warunkach, przy użyciu Uplay Store. Wyjątkiem był sklep Epic Games, na którym ekskluzywnie miały premiery gry z francuskiego studia. Cały proces wyniknął z chęci, a właściwie z niechęci do 30% prowizji pobieranej przez Steam, w porównaniu do 12% w sklepie Epic.

Steam jest po prostu za wielkie

Mimo to, że Ubisoft miał własną platformę, od dłuższego czasu zachowywali bezpieczną odległość. W 2022 roku pojawienie się Assassin's Creed Valhalla ukazało pewną niepewność i brak wiary we własne zasięgi. Po tej grze zaczęły się pojawiać kolejne flagowe tytuły Far Cry 6 czy Rainbow Six Extraction. Co prawda, ukazywały się po jakimś czasie od premiery, ale skoro już wtedy się zrodziła potrzeba pogodzenia z krytykowaną prowizją...

Nie oni jedyni spróbowali; Activision, Electronic Arts, Bethesda i inni. Sprawdzali,czy da radę wyrwać się z cienia giganta i każdy poniósł porażkę. Pozycja Steama wśród graczy PC jest za silna, aby ktokolwiek mógł się na tę chwilę od tej platformy uniezależnić.

Źródło: eurogamer.net