Polski akcent w Assassin’s Creed. Artysta zdradza sekret

Seria Assassin’s Creed słynie z fantastycznej ścieżki dźwiękowej, a kultowe Ezio’s Family – oryginalnie z drugiej odsłony – skomponowane przez Jaspera Kyda, na zawsze wpisało się do kanonu muzyki growej. Miło dowiadywać się więc, że częścią tej historii stanie się też polski artysta, Mikołaj Stroński, który właśnie przyznał, że dołożył swoją cegiełkę do Assassin’s Creed Jade.

Od Blizzarda, przez CD Projekt RED aż po Ubisoft – Mikołaj Stroński odhacza kolejnego developera

Jade do kolejna próba zawojowania przez Ubisoft segmentu mobilnego. Dotychczasowe gry brandowane logiem Assassin’s Creed na smartfony były raczej średnio przyjętymi przeciętniakami, ale z Jade ma być inaczej. To bowiem najzuchwalsza dotychczas próba odwzorowania wrażeń z dużych platform, tworzona jednak od początku z myślą o urządzeniach mobilnych. Gra ma oferować duży świat, otwarty na eksplorację i po raz pierwszy w historii możliwość stworzenia własnego asasyna. To właśnie do tej gry muzykę skomponował Mikołaj Stroński – człowiek, mogący pochwalić się między innymi współpracą z Blizzardem

Stroński zdradził długo skrywany sekret wpisem na LinkedIn:

Milczałem na ten temat przez bardzo długi czas, ale z radością mogę powiedzieć, że będziecie mogli usłyszeć moją muzykę (a także innych niesamowitych kompozytorów) w nadchodzącym Assassin's Creed Jade. Wspaniale jest być kojarzonym z serią, przy której spędziłem tak wiele godzin

Polski kompozytor miał już okazję tworzyć muzykę do Diablo Immortal, Age of Empires IV, dodatku do Wiedźmina 3 czy produkcji Netfliksa. Assassin’s Creed Jade to jednak wyjątkowy tytuł dla artysty, bo Stroński – jak sam przyznaje – spędził przy serii wiele godzin. Kiedy będziemy mogli usłyszeć efekty? Prawdopodobnie dopiero w 2025 roku, choć Ubisoft jeszcze nie ogłosił oficjalnej daty premiery.