PS+ dla płacących więcej. W co zagracie we wrześniu?

Wrzesień w PlayStation Plus Essential należy do Harry'ego Potter i jego zmagań w Mistrzach Quidditcha, grze dostępnej na PS4 i PS5 w ramach abonamentu i to w dniu jej premiery. Na początku miesiąca do biblioteki gier dołączyło również MLB The Show 24 (PS4 i PS5) oraz Little Nightmares II (PS4 i PS5). Teraz poznaliśmy gry, które w tym miesiącu pojawią się w ramach PlayStation Plus Extra i Premium. Pierwszy z abonamentów oferuje darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. W drugim, dodatkowo możecie zagrać w wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, The Last Of Us Part I, God of War Ragnarök, Gotham Knights i inne) oraz skorzystacie z grania w chmurze wybranych gier, także z poprzedniej generacji.

PlayStation Plus Extra i Premium we wrześniu. Nowe gry już w przyszłym tygodniu

17.09

KATALOG GIER (gry dostępne zarówno w ramach PS+ Extra, jak i Premium)

The Plucky Squire (PS5)

Under The Waves (PS4, PS5)

Night in the Woods (PS4, PS5)

Chernobylite (PS4, PS5)

Wild Card Football (PS4, PS5)

Space Engineers (PS4, PS5)

Road 96 (PS4, PS5)

Ben 10 (PS4)

Far Cry 5 (PS4)

KATALOG KLASYKÓW (gry dostępne wyłącznie w ramach PS+ Premium)

Secret Agent Clank (PS4, PS5) – gra z PSP

Sky Gunner (PS4, PS5) – gra z PS2

Mister Mosquito (PS4, PS5) – gra z PS2

PS VR (Gry dostępne wyłącznie w ramach PS+ Premium)