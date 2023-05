Nie pogracie w gry Nintendo na emulatorze. A przynajmniej nie na Steamie

Emulatory nieprzerwanie budzą od groma emocji. Jedni nie widzą w ich istnieniu najmniejszego problemu. Inni upatrują się jednak nadużyć. Sprawa jest... Dyskusyjna. Niemniej samo oprogramowanie w sobie nie jest nielegalne. I nie powinno nikomu sprawiać najmniejszych problemów. Znając jednak podejście Nintendo, byłem zaskoczony, gdy firma odpowiedzialna za niezwykle popularny emulator konsol GameCube i Wiizapowiedziała jego obecność w ofercie Steam.

Jak się okazuje — moje zdziwienie nie było takie wcale bezpodstawne.

Kilka tygodni temu świat obiegła wieść, że emulator Dolphin trafi do katalogu Steam. Karta produktu była już dostępna, nic tylko wypatrywać premiery. Wspominałem wówczas:

Jestem niezwykle ciekawy reakcji Nintendo. Bo w mojej głowie pytanie które się pojawia to nie: czy takowa nastąpi, a raczej: kiedy. Nie wyobrażam sobie by japoński gigant tak to zostawił — no chyba że faktycznie grupa odpowiedzialna za Dolphina dokonała wszelkich starań, by nie można się było absolutnie do niczego przyczepić...