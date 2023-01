Steam bez przerwy radzi sobie doskonale. Gigant spod skrzydeł Valve jest nie do zatrzymania!

Steam to od lat bezkonkurencyjnie najlepsza platforma do gier wideo na komputerach osobistych. Wiele firm próbowało jej zagrozić, lecz bezskutecznie — i nawet Epic Games, który do tej pory sprawia graczom niezwykłe prezenty w postaci rozdawania naprawdę dobrych, często świeżych oraz całkiem drogich gier, i nawet z wyłącznymi licencjami na niektóre produkcje, nie zdołał zdetronizować platformy Valve. Jak się teraz okazuje, Steam w ten weekend pobił swoje własne rekordy pod względem ilości aktywnych użytkowników.

Jak poinformował serwis SteamDB, w tę sobotę, 7 stycznia 2023 roku, Steam oficjalnie pobił rekord pod względem aktywnych użytkowników ogólnie oraz osób dostępnych aktualnie w grze. Platforma Valve tego dnia mogła pochwalić się 10 082 055 aktywnymi graczami (użytkownicy z aktualnie włączoną grą) i 32 186 301 użytkownikami online (zalogowanymi na Steam, lecz bez aktualnie włączonej gry).

Ogromny kamień milowy został osiągnięty… i od razu pobity

Co jednak ciekawe, to nowy rekord został pobity w ciągu następnej doby. Obecny rekord użytkowników online w jednej chwili wynosi 33 078 963 osoby, więc niemal o milion więcej, niż w sobotę. Należy przyznać, że jest to niezwykle potężny wynik.

W co ludzie grali w ten weekend? 3 najpopularniejsze gry w większości nie są specjalnym zaskoczeniem — na pierwszym miejscu bez przerwy znajduje się Counter-Strike: Global Offensive, a drugie miejsce zajmuje DOTA 2. Co jednak ciekawe, podium zamyka niedawno wydana gra Goose Goose Duck, czyli darmowa produkcja podobna do kultowego już Among Us.

Dołożyliście swoją cegiełkę do rekordu Steama? Jeśli tak, to w jaką produkcję graliście w tę sobotę lub niedzielę? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: SteamDB

