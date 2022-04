Dock do Steam Decka doczekał się ulepszenia jeszcze przed premierą

Steam Deck zadebiutował na rynku 28 lutego, chociaż przenośny komputer od Valve nie trafił jeszcze w ręce wszystkich osób, które sobie go zarezerwowały. Sprzęt dostarczany jest w różnych falach - z pewnością posiadacie informacje dotyczące swojej kopii na Steamie.

Niemniej jednak, urządzenie trafiło już do niektórych klientów i zostało przyjęte całkiem ciepło. Valve planuje wypuścić także docka do Steam Decka, który będzie działał na tej samej zasadzie, co w przypadku Nintendo Switch - pozwoli na naładowanie handhelda i podłączenia Steam Decka do telewizora, w celu cieszenia się rozgrywką na większym ekranie. Stacja dokująca od Valve została dzisiaj udoskonalona sprzętowo, chociaż jeszcze nie wyszła.

Steam Deck wygrał z Nintendo Switch pod względem docka

Wcześniejsza wersja docka miała posiadać jeden port USB 3.1, dwa porty USB 2.0 i nieokreślony port Ethernet. Firma odpowiedzialna za Half Life postanowiła jednak ulepszyć swój sprzęt i kiedy produkt wreszcie trafi do sprzedaży, będzie wyposażony w trzy porty USB 3.1 i port Gigabit Ethernet, który pozwala na zdecydowanie szybsze łącze.

Źródło: Steam

To ciekawe, że dock do Steam Decka, który jeszcze nie pojawił się na rynku, zdecydowanie przewyższył stację dokującą do Nintendo Switch - a nawet jej drugą wersję, którą otrzymywaliśmy przy Switchu OLED. Wiadomo, że sprzętów nie ma sensu ze sobą bezpośrednio porównywać, bo to skrajnie inne urządzenia - niemniej jednak, to najgłośniejsi reprezentanci hybrydowego grania w branży. Pod względem podzespołów japońska firma od początku mogła przyjąć porażkę, jednak pod względem portów w docku… cóż.

Kiedy dock do Steam Decka trafi do sprzedaży?

Valve podaje, że stacja dokująca do Steam Decka ma pojawić się “późną wiosną 2022 roku”. Można zatem spekulować, że produkt trafi do graczy pod koniec maja lub na początku czerwca. Do kiedy twórcy Steama nie podadzą dokładnej daty premiery, niczego nie możemy być pewni.