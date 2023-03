Przez długie lata Nintendo zażarcie walczy z emulacją. Nie ma że boli — na ich prośby znikają kolejne serwisy udostępniające romy (a nierzadko też same emulatory). Wszystkie fanowskie produkcje z udziałem ich gier na oficjalnych stronach nie powiszą dłużej niż kilka godzin. Ja to w 100% rozumiem — firma ma do tego święte prawo. Jej produkt, jej marka, jej bohaterowie, jej wizerunki. Status emulatorów określiłbym mianem: to skomplikowane, ale w gruncie rzeczy - nie są one nielegalne. Pewnie zagłębiając się w szczegóły nieco inaczej wygląda sprawa z biosami. I choć na wielu platformach dostęp do emulatorów jest banalnie prosty (zarówno tych darmowch, jak i płatnych), to w drugim kwartale na platformie Steam ma pojawić się najpopularniejsze oprogramowanie do emulacji konsol Nintendo Game Cube oraz Nintendo Wii.

Dolphin, emulator konsol Nintendo, wkrótce oficjalnie trafi na Steam

Na oficjalnej stronie emulatora, jego twórcy oficjalnie pochwalili się tym, że ich produkt zmierza na Steam. Na platformie Valve ma on zresztą już swoją własną stronę produktu, gdzie można dodać go do listy życzeń. Przy planowanej dacie wydania nie pojawia się żadna konkretna data — widnieje jedynie 2. kwartał 2023.

Kiedy wystartujemy na Steamie, będziemy mieli artykuł opisujący szczegółowo proces i funkcje wydania na Steamie. Cieszymy się, że w końcu możemy opowiedzieć światu o naszym eksperymencie. To był produkt wielu miesięcy pracy i nie możemy się doczekać, by wkrótce oddać go w ręce użytkowników!

Jestem niezwykle ciekawy reakcji Nintendo. Bo w mojej głowie pytanie które się pojawia to nie: czy takowa nastąpi, a raczej: kiedy. Nie wyobrażam sobie by japoński gigant tak to zostawił — no chyba że faktycznie grupa odpowiedzialna za Dolphina dokonała wszelkich starań, by nie można się było absolutnie do niczego przyczepić...