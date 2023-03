Wyprzedaże na Steam to jedne z tych wydarzeń, w okolicy których miłośnicy platformy chowają swoje karty płatnicze i udają, że niczego nie widzą. Szczerze? Ani trochę mnie to nie dziwi — wszyscy wiemy jak trudno jest się oprzeć dużym przecenom, a maile informujące o tym że cała lista tytułów dodanych przez nas na listę życzeń bez wątpienia nie ułatwiają sprawy

- tak jeszcze kilka tygodni temu Kamil rozpoczynał swój tekst o kalendarzu promocji, które udostępniła firma Valve. Platforma Steam organizuje jest przynajmniej kilkanaście razy w roku. Jednak wszyscy wiemy, że do tej pory liczyła się jedna: Jesienna Wyprzedaż Steam. To właśnie wtedy gracze kupują najwięcej - i nie ma się co dziwić. To właśnie w ramach tej promocji znajdziemy najlepsze ceny. W tym roku może się to zmienić. Właśnie wystartowała Wiosenna Wyprzedaż. Zbiega się ona w czasie z urodzinami Steam Deck, więc jest co świętować.

Jednym z najważniejszych elementów Wiosennej Wyprzedaży Steam jest promocja związana z urządzeniem Steam Deck. Przenośna "konsolka" of Valve obchodzi swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji możecie ją kupić w niższej cenie. To świetna okazja dla tych, którzy chcieliby zagrać w swoje ulubione gry z biblioteki Steam w wersji przenośnej. Urodzinowa promocja Steam Deck dotyczy wszystkich trzech modeli.

Wiosenna Wyprzedaż Steam. Steam Deck i gry w niższych cenach

Sprzęt w swojej podstawowej konfiguracji kosztuje teraz 1709,10 zł. Za tę cenę otrzymujemy urządzenie wyposażone w 4-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor AMD w architekturze Zen 2 wspierany przez grafikę z 8 jednostkami obliczeniowymi w architekturze RDNA 2 o częstotliwości 1-1,6 GHz, 16 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci eMMC na dane. Płacąc 2249,10 zł otrzymujemy model wyposażony w szybszy dysk SSD NVMe (PCIe Gen 3 x4 lub PCIe Gen 3 x2) o pojemności 256 GB. Za 2789,10 zł dostępny jest wariant z z ekranem chronionym wysokiej jakości antyrefleksyjnym szkłem trawionym i pamięcią 512 GB SSD NVMe. Warto jednak się spieszyć. Promocja obowiązuje do zakończenia Wiosennej Wyprzedaży Steam, która potrwa do 23 marca.

Valve, z okazji urodzin Steam Deck przygotowało podsumowanie 100 najpopularniejszych tytułów, które są w pełni kompatybilne z przenośnym sprzętem. Niekwestionowanym liderem jest Harry Potter: Dziedzictwo Hogwartu. Drugie miejsce zajmuje Vampire Survivors, a stawkę zamyka najpopularniejsza produkcja polskiego studia CD PROJEK RED - Wiedźmin: Dziki Gon. Na liście znalazły się także m.in: Elden Ring, Hades, Persona 5 Royal, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Spider-Man, Cult of The Lamb, Stray czy GTAV. Większość gier znajdujących się w Top 100 na Steam Deck kupicie w niższych cenach z okazji Wiosennej Wyprzedaży.

A skoro już jesteśmy przy samej Wyprzedaży, warto sprawdzić, które gry przeceniono i na które warto zwrócić uwagę. Zadanie to nie będzie takie proste, bo tytułów jest naprawdę sporo. Z pomocą przychodzą różne sekcje na Steam pomagające podjąć decyzję. W niższych cenach znajdziecie bestsellery w postaci Cyberpunk 2077 za 99,50 zł, God of War za 131,40 zł, Forza Horizon 5 za 149,94 zł czy The Forest za 39,59 zł. Pełną rozpiskę gier z podziałem na kategorie znajdziecie na Steam.