Steam Deck to idealny na wakacje przenośny sprzęt do grania. Teraz jeszcze taniej!

Steam Deck znów dostępny jest w niższej cenie. Jeśli szukacie sprzętu do przenośnego grania i nie interesują was tytuły od Nintendo, "konsolka" Valve będzie idealnym wyborem.

Steam Deck zapoczątkował boom na sprzęty do przenośnego grania w tytuły na PC. Coś, co było domeną Nintendo, podchwytywane jest przez innych producentów. Nie da się jednak ukryć, że to właśnie sprzęt Valve interesuje "pececiarzy" najbardziej - głównie ze względu na natywne wsparcie najpopularniejszej platformy sprzedaży gier na świecie. Chcecie kupić Steam Decka? W ramach Letniej wyprzedaży Steam macie na to świetną okazję!

Steam Deck w niższych cenach dostępny jest w oficjalnym sklepie Valve. Sprzęt w swojej podstawowej konfiguracji kosztuje teraz 1709,10 zł. Za tę cenę dostępne jest urządzenie wyposażone w 4-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor AMD w architekturze Zen 2 wspierane przez grafikę z 8 jednostkami obliczeniowymi w architekturze RDNA 2 o częstotliwości 1-1,6 GHz, 16 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci eMMC na dane. Płacąc 2124,15 zł kupicie model wyposażony w szybszy dysk SSD NVMe (PCIe Gen 3 x4 lub PCIe Gen 3 x2) o pojemności 256 GB. Za 2479,29 zł dostępny jest wariant z ekranem chronionym wysokiej jakości antyrefleksyjnym szkłem trawionym i pamięcią 512 GB SSD NVMe. Warto jednak się spieszyć. Promocja obowiązuje do zakończenia Letniej wyprzedaży Steam, która potrwa do 13 lipca.

Letnia Wyprzedaż Steam. Steam Deck i gry w niższych cenach

Jednak sam sprzęt to nie wszystko. By móc w pełni cieszyć się nowym zakupem potrzeba jeszcze gier - a tych na Steam Deck nie brakuje. A jeśli wasz katalog jest ubogi, to nie ma lepszego momentu na zakupy. Tym bardziej, że w ramach trwającej właśnie Letniej wyprzedaży Steam kupicie setki (jeśli nie tysiące) tytułów, które bez trudu odpalicie na tym przenośnym urządzeniu. Firma przygotowała też zestawienie 100 najczęściej uruchamianych gier na Steam Deck.

Niekwestionowanym liderem pozostaje nadal Harry Potter: Dziedzictwo Hogwartu (w promocji za 215,20 zł). Drugie miejsce zajmuje Vampire Survivors (w promocji za 14,99 zł), a stawkę zamyka najpopularniejsza gra zeszłego roku - Elden Ring (w promocji za 174,30 zł). Na liście znalazły się także m.in: Resident Evil 4, Wiedźmin 3: Dziki Gon (w promocji za 29,99 zł), HADES (w promocji za 57,49 zł), GTA V (w promocji za 64,71 zł), czy Cyberpunk 2077 (w promocji za 99,50 zł), które na przenośnym sprzęcie Valve działa zaskakująco dobrze. Większość gier znajdujących się w Top 100 na Steam Deck kupicie w niższych cenach z okazji Letniej wyprzedaży.