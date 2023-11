Zaktualizuj Steam Decka! Dodano nowe, potrzebne, funkcje

Czytego chcemy czy nie, żyjemy w świecie aktualizacji. To dobrze i źle jednocześnie. Źle, bo wielokrotnie już byliśmy świadkami tego, jak nowa wersja oprogramowania narobiła więcej złego niż dobrego. Dobrze — bo jednak co by nie mówić, lwia część aktualizacji serwuje urządzeniom nowe funkcje. I tak sprawy mają się także z najświeższą aktualizacją Steam Decka.

Steam Deck zaktualizowany. A w ramach aktualizacji otrzymaliśmy moc nowości

W ubiegłym tygodniu Valve zapowiedziało nową wersję Steam Decka. W środku zmieniło się niewiele, ale różnicę widać będzie gołym okiem. Wszystko za sprawą nieco większego ekranu OLED, a także znacznie dłuższej pracy na jednym ładowaniu.

To jednak nie wszystkie nowości które przygotowało Valve, bo jest też świeżutka aktualizacja SteamOS, czyli systemu pod kontrolą którego działa urządzenie oraz oprogramowania do stacji dokującej. Ta druga przynosi sporo usprawnień, ale jest jedna, która wyraźnie się wyróżnia. Akcesorium otrzymało wsparcie... VRR! VRR (ang. Variable Refresh Rate) to technologia pozwalająca na dynamiczną zmianę częstotliwości odświeżania klatek. Zmienna częstotliwość odświeżania pozwala zatem na idealne zsynchronizowanie płynności wyświetlania obrazu z konsoli na naszym monitorze czy telewizorze, znacznie polepszając odczucia płynące z gry.

To opcja która pierwszy raz pojawiła się w testowej wersji oprogramowania kilka tygodni temu. Teraz jednak trafia ona do wszystkich w stabilnym wydaniu. Oprócz niej — Steam Deck doczekała się także wsparcia dla HDR na zewnętrznych ekranach. Co więcej: od teraz wszystkie zewnętrzne dyski które podłączymy do Steam Decka będą automatycznie aktywowane.

Valve oddało w nasze ręce także nową opcję, która pozwoli dostosować kolory — w tym nasycenie i temperaturę. Warto mieć także na uwadze, że wraz z aktualizacją SteamOS zaktualizowano także sterowniki układu graficznego. Mają one zaoferować jeszcze lepszą jakość — w changelogu Steam wspomina m.in. o Starfieldzie, który ma podziałać lepiej niż dotychczas. Poza tym Valve obiecuje stabilniejsze połączenia Bluetooth dla podłączonych akcesoriów i... cały zestaw pomniejszych zmian.