Podwyżki na Steam. Ile więcej zapłacimy za gry?

Ostatnie lata przyzwyczaiły nas już do tego, że niewiele rzeczy w tym świecie tanieje. Drożyzna wdziera się na każdym polu. Kolejne firmy zmieniają też przeliczniki walutowe, przez co ceny puchną w oczach. Teraz zmienia się cennik na Steamie. Dobra wiadomość jest jednak taka, że mogło być gorzej... a wzrosty u nas nie są tak dramatyczne, jak w najtańszych dotychczas regionach.

Co trzeba wiedzieć o minimalnych progach cenowych na Steam?

We wpisie w którym Valve informuje o zmianach czytamy:

Minimalna cena bazowa, którą można wprowadzić dla wszystkich produktów na Steam, musi być co najmniej równa rekomendowanemu przeliczeniu walut Steam dla poziomu 0,99 USD. Najniższa możliwa cena transakcyjna jest o 50% niższa od minimalnej ceny bazowej, co pozwala na obniżenie ceny w pewnym stopniu w stosunku do minimalnej ceny bazowej. Ta minimalna cena transakcyjna wynosi około 0,49 USD. Cenę produktu na poziomie 0,99 USD można obniżyć do 50%. Cenę produktu na poziomie 1,99 USD można obniżyć do 75%. Cenę produktu na poziomie 4,99 USD można obniżyć do 90%.

Cena minimalna na Steam wzrasta z 3,59 zł na 4,49 zł

W dolarach amerykańskich zmian nikt nie uświadczy — tam wciąż najniższą ceną jest 99 centów. Ale przez zmianę w przeliczniku, w Polsce zapłacimy za nie już nie 3,59 zł, a 4,49 zł. Patrząc na to procentowo — wzrost jest ogromny, bo to 25%. Analogiczne podwyżki uświadczy też cała strefa euro (z 0,79 euro, na 0,99 euro). Jednak w przypadku argentyńskich peso i tureckiej liry to nic. Tam wzrosty wynoszą kolejno: 486% (z 13,99 na 82) i 424% (z 2,10 na 11). To w kwestii ceny minimalej, bo im dalej w las, tym procentowo potrafi wyglądać to inaczej.

Te dwa kraje z największymi podwyżkami... to nie przypadek. Jeżeli śledzicie serwisy informujące o cenowych okazjach na Steam, prawdopodobnie wielokrotnie trafiliście na najlepsze oferty właśnie z tych regionów. Najgorsza wiadomość to taka, że lokalni gracze obrywają rykoszetem za "spryt" całej reszty. Pełną listę zmian progów cenowych i jak podskoczą ceny dla każdego z nich możecie sprawdzić w specjalnie przygotowanych tabelkach na SteamDB, ale w Polsce będzie to wyglądało następująco: