Po wielu miesiącach beta testów, nowa wersja klienta Steam trafia do szerszego grona użytkowników!

Steam, najpopularniejsza platforma dystrybucji cyfrowej gier na świecie, udostępnił najnowszą wersję klienta. Ta wypatrywana od dawna aktualizacja przynosi wiele nowych funkcji i ulepszeń, które zostały starannie przetestowane w wielomiesięcznych beta-testach. Teraz dopieszczony klient w nowej wersji trafia do szerszego grona — czyli wszystkich użytkowników platformy!

Nowości w Steam. Co się zmieniło?

Jednym z najważniejszych aspektów tej aktualizacji jest ujednolicenie interfejsów pomiędzy desktopową aplikacją Steam, trybem Big Picture i Steam Deckiem. Dzięki tym zmianom, implementacja kolejnych nowych funkcji będzie sprawniejsza, a ich dostosowanie i dopieszczanie — łatwiejsze niż kiedykolwiek. Bez wątpienia elementem który natychmiast rzuci Wam się w oczy po uruchomieniu nowego Steama, jest odświeżony od strony wizualnej interfejs. Okna dialogowe, menu, fonty i kolory zostały poddane zmianom i usprawnieniom. Wszystko to mając na uwadze nie tylko estetykę, ale i wygodę użytkowania. Nagłówek i stopka Steam, menu ustawień oraz menedżer zrzutów ekranu... te i wiele innych elementów platformy doczekało się solidnego odświeżenia!

Nowe powiadomienia i ulepszona nakładka

Wraz z aktualizacją, Steam wprowadza również usprawnienia dotyczące powiadomień. Teraz są one bardziej praktyczne i znacznie łatwiej nimi zarządzać. Zielony dzwonek podświetla się tylko wtedy, gdy pojawią się tam zupełnie nowe powiadomienia. Po kliknięciu ikony megafonu w kliencie Steam można zobaczyć jedynie nowe powiadomienia. Na stronie "zobacz wszystkie" możemy zaś przejrzeć historię powiadomień. Nareszcie też otrzymaliśmy dużo większą kontrolę nad powiadomieniami — możemy je filtrować i samodzielnie wybierać które powiadomienia chcemy otrzymywać i gdzie je wyświetlać.

Nakładka w grze również doczekała się solidnych zmian. Teraz interfejs nakładki oferuje więcej możliwości personalizacji, a także oferuje nowe funkcje. Dzięki paskowi narzędzi, gracze mają dostęp do różnych funkcji, takich jak czat ze znajomymi, widok postępu osiągnięć, dyskusje, przeglądarka i wiele innych. Wybrane okna nakładki można dostosować do własnych preferencji, a ustawienia są zapisywane między grami. Bez wątpienia jednak jedną z najciekawszych funkcji które zostały dodane w aktualizacji, jest możliwość tworzenia notatek dotyczących gry. Funkcja ta obsługuje format .rtf, umożliwia wklejanie zrzutów ekranu, tworzenie wielu notatek dla gry i może być używana w trybie offline. Notatki są zapisywane i synchronizowane między różnymi komputerami, na których jesteśmy zalogowani naszym kontem Steam. Dodatkowo, notatki pojawią się również na stronie szczegółów gry, co ułatwia organizację informacji.

Na tym jeszcze nie koniec!

Ponadto, nowa wersja klienta Steam oferuje wiele innych ulepszeń, takich jak panel informacji ogólnych gry, który zawiera wszystkie najważniejsze informacje dotyczące danej gry, postępy w osiągnięciach, znajomych grających w tę samą grę, najlepsze poradniki, aktualności i wiele więcej. Okna przeglądarki, osiągnięć i menedżera zrzutów ekranu również doczekały się odświeżenia. I to zarówno w nakładce, jak i w kliencie desktopowym Steam. Wisienką na torcie są zmiany ułatwiające korzystanie z kontrolerów. Aktualizowany konfigurator kontrolera Steam Deck jest teraz częścią nakładki gdy kontroler jest podłączony, a podczas grania na komputerze można teraz korzystać z wirtualnych menu. Pełną listę zmian znajdziecie tutaj!

Nowa wersja klienta Steam to z pewnością solidny krok naprzód dla platformy. Ujednolicenie designu zarówno dla desktopowej aplikacji, trybu Big Picture i Steam Decka to ogromny krok naprzód, pokazujący że Valve bardzo poważnie traktuje swoją przenośną konsolkę. I szczerze mówiąc — mam nadzieję, że nie powiedzieli oni jeszcze ostatniego słowa w temacie mobilnego grania!