Nudny Godfall, zręczny Crash, rimejki, rozszerzenia i kontynuacje. Podsumowanie konferencji State of Play Sony

Crash Bandicoot 4: It’s about time

Crash Bandicoot to klasyka gatunku platformówek. Seria rozkochała w sobie graczy jeszcze na pierwszym PlayStation, później miała nieco gorszy czas, na chwilę też zniknęła z radaru, ale wkrótce powróci. I to, można wnioskować po najnowszych materiałach, w blasku chwały. Futrzak wciąż pamięta stare sztuczki, ale jak na współczesność przystało — nauczył się też pakietu nowych sztuczek. Maski z dodatkowymi umiejętnościami zapowiadają się czadowo!

Aeon Must Die

To jeden z tytułów które prawdopodobnie (?) zmierzają wyłącznie na PlayStation 4 — przynajmniej tak wynika z planszy na końcu zajawki. Mimo wszystko to jedna z najfajniej wyglądających gier z wczorajszego State of Play, które czaruje nie tylko oprawą, ale też wygląda na beat’em upa z zestawem RPGowych usprawnień. Biorę w ciemno!

Hitman 3 także w VR

Hitman to bardzo rozpoznawalna marka, która miewała swoje wzloty i upadki. Ostatnie odsłony były naprawdę fajne — dlatego z HITMAN 3 wiążę spore nadzieje. Gra doczeka się także pełnego wsparcia dla headsetu VR. Pewnie fani wirtualnej rzeczywistości się ucieszą, ja poproszę jednak wersję klasyczną.

The Pathless — otwarty świat w baśniowej oprawie

Twórcy przepięknego ABZU zabierają nas w kolejną przygodę. Ich najnowsza gra wygląda bajecznie, na tym dość długim trailerze widać że dzieje się tam sporo. Czyżby porwali się na kolejną „Zeldę w 3D”?

Anno: Mutationem

Cyberpunkowe klimaty w grach wideo przybierają ostatnio na sile. Bardzo mnie to cieszy, bo sam uwielbiam taką estetykę. Tutaj w wydaniu platformówki 2D i przepięknymi neonami gdziekolwiek się obrócimy. Premiera w grudniu 2020 na PlayStation 4.

Bugsnax – łapanie robali tytułem startowym PlayStation 5

Kto powiedział że gra o łapaniu robali musi być nudna? Niestety — nikt też nie powiedział, że musi być super. Patrząc na poniższy trailer Bugsnax, nowej marki która ma być jednym z tytułów startowych PlayStation 5 mam pewne wątpliwości co do frajdy którą zapewni mi ta produkcja, ale może po prostu nie jestem targetem. Patrząc na to jednak… nawet Animal Crossing wydaje mi się bardziej emocjonujące

Temtem — PlayStation 5 może liczyć co najwyżej na takie Pokemony

Pokemon to jedna z najmocniejszych marek popkulturowych na świecie. Od lat sprzedaje się jak świeże bułeczki, półki kilka dekad już uginają się od gadżetów z Pikachu i spółką. Główne odsłony serii tworzone są jednak od zawsze na wyłączność konsol Nintendo — i raczej się to nie zmieni. Ale klonów są dziesiątki — Temtem to jeden z nich. Wczesna wersja gry zrobiła wokół siebie spory szum gdy została udostępniona graczom PCtowym, twórcy idą za ciosem i przygotowują wersję na PlayStation 5, która zawita na platformie w 2021 roku.

…i cała reszta

Nowa odsłona uwielbianego roguelike’a już wkrótce na konsolach. Spelunky 2 zadebiutuje na PS4 już 15 września:

W przyszłym roku doczekamy się remake’u kultowego Braida. Gra ważna i dobra, ale… naprawdę ktoś czeka na jej nową odsłonę?

Jeżeli macie za dużo wolnego czasu, to będziecie też mogli odpalić jeden z jRPGów który jeszcze tej jesieni zawita na PS4:

Będzie także też duże rozszerzenie (fabularne) do CONTROL:

Fani VR i Gwiezdnych Wojen mogą już odliczać dni do premiery Vader Immortal: A Star Wars VR Series

Będą też dopakowane szachy:

Z cyklu gier nietypowych: intrygująca platformówka z łamigłówkami:

Hood: Outlaws & Legends to gra z trailer której wynika tyle co nic. Ale zakładam, że będzie to jakaś drużynowa zabawa wieloosobowa, która trafi zarówno na obecną jak i przyszłą generację konsol Sony

Wisienką na torcie jest dłuuuuuuuuuuuga i nuuuuuuudna (moim zdaniem) rozgrywka z Godfall. Jednego z tytułów w który zagramy w dniu premiery (okienku premierowym?) sprzętu: