Starship – co warto wiedzieć o statku kosmicznym SpaceX?

Elon Musk, wizjoner i założyciel SpaceX, od zawsze pragnął zmienić oblicze eksploracji kosmosu. Jego najnowsze dzieło, projekt Starship, ma nie tylko zmienić nasze postrzeganie podróży kosmicznych, ale także stać się kluczowym narzędziem w dążeniu ludzkości do kolonizacji Marsa.

Starship dostał właśnie zielone światło na kolejny lot testowy. To dobra okazja, aby przyjrzeć się temu, co już wiemy na temat tego projektu.

Starship to nie tylko statek kosmiczny. Tak nazywa się również cały system składający się z dwóch głównych części – Super Heavy (pierwszy stopień) i Starship (drugi stopień). Super Heavy to element odpowiedzialny za wyniesienie Starshipa na orbitę. Sam statek kosmiczny jest zaprojektowany do wielu misji. Od transportu na orbitę okołoziemską po podróże międzyplanetarne.

Materiały i silniki

Zamiast tradycyjnych aluminium czy tytanu, SpaceX postawiło na stal nierdzewną 301. Dlaczego? Ze względu na jej wytrzymałość w ekstremalnych warunkach atmosferycznych i temperaturach. Stal ta stanowi kluczowy element w zmniejszeniu kosztów produkcji i utrzymania trwałości statku podczas misji. Silniki Raptor, zasilane metanem i ciekłym tlenem, oferują nie tylko potężny ciąg, ale również są zaprojektowane do wielokrotnego użycia, co stanowi rewolucję w ekonomii podróży kosmicznych.

Zastosowania Starship

Starship ma mieć szerokie spektrum zastosowań. Od transportu ładunków na orbitę po turystyczne podróże wokół Księżyca. SpaceX widzi ten statek jako kluczowy element przyszłych misji kosmicznych. Jego potencjał do transportu ludzi na Marsa otwiera przed nami nowe horyzonty eksploracji międzyplanetarnej. Otwarcie przestrzeni kosmicznej dla różnych celów, od badań naukowych po rozwój turystyki kosmicznej, ma stać się rzeczywistością dzięki uniwersalności i zaawansowanej technologii Starship.

Projekt dearMoon

W 2018 roku Elon Musk ogłosił koncepcję, która zapiera dech w piersiach – turystyczna podróż wokół Księżyca. Japoński miliarder Yūsaku Maezawa poprowadzi misję dearMoon najprawdopodobniej w 2024 roku, zabierając ze sobą ekipę artystów, aby towarzyszyli mu w tej epickiej przygodzie. Celem jest nie tylko osiągnięcie orbity, ale także zainspirowanie towarzyszy do stworzenia dzieł, które po powrocie na Ziemię zostaną zaprezentowane światu. Maezawa, wierząc w potęgę sztuki jako narzędzia do propagowania pokoju, traktuje dearMoon nie tylko jako wyjątkowy lot kosmiczny, ale również jako wydarzenie kulturowe.

Program Artemis

SpaceX, będąc jednym z trzech wybranych uczestników programu Artemis NASA, ma odegrać kluczową rolę w powrocie człowieka na Księżyc. Starship Human Landing System (HLS) ma zrewolucjonizować lądowanie, eliminując tradycyjne ograniczenia. Zmodyfikowany Starship, wyposażony w trzy silniki Super Draco, stanie się niezbędnym narzędziem do długoterminowych misji załogowych.

Fot. SpaceX

Testy i prototypy Starship

SpaceX nie boi się eksperymentować. Seria testów prototypów, oznaczonych jako SN1, SN3, SN8 itd., dostarczyła naukowcom i inżynierom danych na temat wydajności i trwałości konstrukcji. Każdy test przynosił nowe wyzwania, ale również cenne lekcje na przyszłość. Odpowiedzi na pytania dotyczące aerodynamiki, zdolności do lądowania i wydajności silników pozwalają inżynierom dostosować projekt, aby sprostać największym wyzwaniom i zoptymalizować wydajność.

Dziewiczy lot Starship

17 kwietnia 2023 miał być dniem, w którym Starship odbędzie swój pierwszy orbitalny lot. Niestety, zamrożony zawór ciśnieniowy zatrzymał procedurę startową zaledwie 40 sekund przed planowanym startem. Niepowodzenie to jednak nie zatrzymało SpaceX. Kolejna próba miała miejsce 20 kwietnia tego samego roku. Pomimo poprawnego startu, drugi stopień nie odłączył się, zmuszając zespół do celowego zniszczenia rakiety przez aktywację systemu awaryjnego. Kolejny lot testowy odbędzie się najprawdopodobniej 17 listopada.

Wpływ na przyszłość podróży kosmicznych

Konkurencja w przemyśle kosmicznym gwałtownie rośnie, a Starship tworzony przez SpaceX staje się kluczowym graczem. Jego zdolność do wielokrotnego użycia mają sprawić, że podróże kosmiczne staną się bardziej dostępne i powszechne. Popularyzacja tej technologii na szeroką skalę ma pomóc zrewolucjonizować przemysł kosmiczny, obniżając koszty misji i rozpoczynając nowe projekty eksploracyjne.

Starship to nie tylko statek kosmiczny; to manifestacja wizji przyszłości eksploracji kosmosu. Konstrukcja pojazdu, zastosowania i potencjalny wpływ na przyszłość świata sprawiają, że warto śledzić każdy krok SpaceX na tej kosmicznej ścieżce.