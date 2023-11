Starship jest gotowy do startu w tym tygodniu, o ile dostanie pozwolenie

SpaceX dostało już pozwolenie na drugi testowy lot Starshipa z Boca Chica od agencji lotnictwa (FAA), ale nadal czeka na podobny dokument od instytucji zajmującej się ochroną środowiska. Nie przeszkadza to jednak firmie przygotowywać się do tego startu.

SpaceX gotowy do testowego lotu

Elon Musk już nie raz pokazywał jak traktuje rządowe instytucje i publicznie narzekał, że ograniczają one innowacyjność SpaceX. Tym razem powstrzymuje się od takich komentarzy, ale SpaceX swoimi działaniami stara się wpływać na urzędników, wywierając na nich publiczną presję. Firma nie ma jeszcze wszystkich zgód na drugi testowy lot statku Starship, ale gotowy tandem Boostera 9 i statku oznaczonego numerem 25 stoi na swoim stanowisku startowym już od kilku tygodni. W ostatnich dniach firma zamontowała nawet ładunki wybuchowe, które mają zniszczyć rakietę w razie gdyby wymknęła się z pod kontroli w trakcie lotu.

Wczoraj na X (wcześniej Twitter) pojawiła się informacja, że SpaceX celuje w start już w najbliższy piątek - 17 listopada, oczywiście pod warunkiem, że dostanie stosowne pozwolenie. Być może to ponownie chęć wywarcia presji, a być może urząd ds. ochrony środowiska i dzikiej przyrody faktycznie taki dokument wkrótce wystawi. Plotki mówiły, że miało się to stać w miniony piątek, 10 listopada, ale nic takiego nie miało miejsca. Firma Elona Muska jest jednak bardzo pewna siebie, po części pewnie dlatego, że ma mocne wsparcie ze strony NASA, któremu bardzo zależy na sukcesie Starshipa. To właśnie ten statek ma już za 2 lata zabrać astronautów na powierzchnię Księżyca. Szczerze powiedziawszy w ten termin nikt już raczej nie wierzy, ale to nie zmienia faktu, że Starship jest kluczowy dla projektu księżycowego.

Plan drugiego lotu jest ambitny

Na stronach SpaceX pojawił się już nawet plan drugiego testowego, orbitalnego lotu Starshipa, który w skrócie jest praktycznie identyczny jak w przypadku pierwszego startu w kwietniu tego roku. Największa zmiana to tzw. hot-staging, czyli bardziej dynamiczne rozdzielenie obu członów rakiety. Starship uruchomi swoje silniki jeszcze zanim nastąpi rozłączenie z pierwszym członem, co ma w rezultacie pozwolić na zwiększenie efektywnej masy wyniesionej na orbitę nawet o 10%. W kolejnym etapie główny człon rakiety ma wrócić w pobliże Boca Chica i wylądować w Zatoce Meksykańskiej, a Starship SN25 osiągnie niemal prędkość orbitalną i po około 90 minutach lotu wejdzie w ziemską atmosferę aby wpaść do wody w Ocenie Spokojnym w okolicach Hawajów.

SpaceX szykuje oczywiście relację z całego testu, która powinna się rozpocząć na pół godziny przed planowanym startem. Aktywności w Boca Chica powinny rozpocząć się około 8:00 rano czasu lokalnego, co oznacza, że start może mieć miejsce około 16:00 czasu polskiego. Jeśli tak faktycznie się stanie to z pewnością was o tym poinformujemy.