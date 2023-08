Starship Booster 9 działa, drugi lot może odbyć się już za 2 tygodnie

SpaceX szykuje się do drugiego lotu statku Starship i wygląda na to, że jesteśmy bliżej niż dalej tego wydarzenia. Nieco ponad tydzień temu statyczna próba głównego członu - Boostera 9, nie poszła zgodnie z planem, ale wczoraj było znacznie lepiej.

Starship Booster 9 ożył

Gdy pod koniec kwietnia Starship po raz pierwszy wystartował z Boca Chica, Elon Musk zapowiadał, że drugi lot może odbyć się nawet za 2 miesiąca. W praktyce okazało się jednak, że uszkodzenia stanowiska startowego były na tyle rozległe, że konieczna była jego całkowita przebudowa. SpaceX zamontowało wielki "bidet", czyli stalową płytę tryskającą wodą, która ma ograniczyć hałas oraz zapobiec wydarzeniom podobnym do tych jakie miały miejsce ostatnim razem. Chodziło głównie o chmurę pyłu oraz betonowych odłamków, które zostały wypchnięte na setki metrów od stanowiska startowego.

W międzyczasie trwały też prace nad poprawkami do nowego głównego członu oznaczone numerkiem 9 (Booster 9), który zgodnie z filozofią SpaceX, posiada wiele zmian w stosunku do poprzedniej rakiety. Najważniejsza z nich to dodatkowy pierścień, który ma pozwolić na tzw. hot staging, czyli uruchomienie silników Starshipa jeszcze zanim nastąpi rozdzielenie pierwszego i drugiego członu rakiety. W międzyczasie wymieniono też kilka silników, bo przy ostatniej próbie odpalenia kilka z nich nie wystartowało. Wczoraj było znacznie lepiej, udało się uruchomić wszystkie 33 silników i 31 z nich zadziałało zgodnie z planem przez planowane 5 sekund. Silniki rozwinęły tylko 50% swojej mocy, ale i tak zapewniły w ten sposób więcej siły ciągu niż Falcon Heavy z pełną mocą.

Wygląda więc na to, że Booster 9 jest już gotowy do swojego lotu. SpaceX w nadchodzącym tygodniu będzie jeszcze testować Starshipa SN25, który zajmie miejsce na szczycie pierwszego członu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to wygląda na to, że lot może odbyć się nawet już 8 września. Tak wynika z dokumentów nakładających restrykcję na poruszanie się po wodach Zatoki Meksykańskiej będących na drodze Starshipa. Niestety nie wszystko zależy od firmy Elona Muska, zezwolenie na lot musi jeszcze wydać FAA, które zawiesiło licencję SpaceX po wydarzeniach z kwietnia 2023 roku. Nie mam jednak wątpliwości, że tandem Booster 9 + Starship SN25 wystartuje jeszcze w tym roku i ma duże szanse aby osiągnąć orbitę.