To bomba? Nie to 33 silniki Raptor

Kurz w Boca Chica wreszcie opadł, i to dosłownie, na domy i samochody będące w odległości kilku kilometrów od miejsca startu. Teraz rozpoczęły się prace porządkowe wokół stanowiska startowego, a okazuje się, że jest co sprzątać. Skalę zniszczeń najlepiej obrazuje chyba poniższa fotografia opublikowana w serwisie Reddit, która pokazuje, że cała płyta fundamentowa pod stanowiskiem startowym została zniszczona. Siła z jaką oddziaływały na nią silniki Raptor oderwała kawałki betonu od zbrojenia, a krater ma kilka metrów głębokości. Niestety ten cały materiał został wyrzucony w powietrze i nie tylko uszkodził już przy starcie kilka silników rakiety SuperHeavy, ale też wiele elementów infrastruktury.

źródło: Reddit

Jak możecie obejrzeć na zdjęciach opublikowanych przez profil Starship Gazer, mocno oberwały między innymi zbiorniki z ciekłym azotem, metanem i tlenem, które teoretycznie były chronione przez betonową ścianę. W efekcie krótko po starcie miał tam nawet miejsce pożar. Spore zniszczenia widać też na stanowisku startowym, więc tzw. stage 0 będzie wymagał dużego nakładu pracy aby przywrócić go do działania. Myślę, że bezpiecznie możemy założyć, że SpaceX nie wykona tutaj żadnej próby silnikowej przez kolejne przynajmniej 2 miesiące. Nie oznacza to jednak, że prace w Starbase zostaną wstrzymane, bo są jeszcze 2 inne stanowiska testowe gdzie można sprawdzić chociażby silniki kolejnych Starshipów.

Fala piasku i betonu powstała po starcie Starshipa zmiotła sporo na swojej drodze, w tym jeden z samochodów grupy NASA SpaceFlight, która relacjonuje postępy w Starbase na bieżąco. Możecie to zobaczyć chociażby na tym wideo. Elon Musk przyznał na Twitterze, że nie spodziewali się, aż takich zniszczeń. Z danych uzyskanych po teście statycznym 31 silników Raptor wynikało, że beton pod stanowiskiem startowym wytrzyma. Wtedy jednak silniki pracowały tylko na 50% mocy. Jak widać na pełnej wydajności są znacznie bardzo destrukcyjne. SpaceX pracuje nad specjalną stalową płytą chłodzoną wodą, która w przyszłości powinna pozwolić uniknąć powtórki z tej sytuacji. Szef SpaceX jest też bardzo optymistyczny względem kolejnego startu, ale wydaje mi się, że nawet 2 miesiące to może być trochę za mało.

Co poszło nie tak podczas startu Starshipa?

Jak już pewnie dobrze wiecie, tandem Starship SN24 + Super Heavy booster 7 zaliczyły w miarę udany start 20 kwietnia 2023 roku wznosząc się na wysokość około 39 km. Udało się tego dokonać pomimo uszkodzenia 3 silników w początkowej fazie lotu i kolejnych kilku w trakcie trwania lotu. SpaceX nie podzieliło się jeszcze swoją analizą, ale wygląda na to, że rakieta straciła sterowność z powodu uszkodzeń powstałych podczas startu i nie zadziałał mechanizm separacji pierwszego i drugiego członu. W rezultacie po kilku minutach i po wyczerpaniu się paliwa cała konstrukcja zaczęła spadać i został uruchomiony mechanizm autodestrukcji.

Na zdjęciach, które wyciekły do sieci widać też, że w pewnym momencie rakieta się wygięła i mogło to być jedną z przyczyn braku separacji obu segmentów. Nie zmienia to jednak faktu, że nastąpiłaby ona na zbyt małej wysokości, więc nie wiadomo czy Starship osiągnąłby prędkość pozwalającą na planowe dokończenie misji. To co warto docenić to fakt, że rakieta wytrzymała największe ciśnienie aerodynamiczne podczas startu (tzw. Max-Q) i wzniosła się w powietrze. SpaceX zebrało też bez wątpienia sporo danych, a kolejny booster Super Heavy ma już wiele zmian konstrukcyjnych, które powinny sprawić, że kolejna próba da znacznie lepsze wyniki. Niestety o tym przekonamy się dopiero za kilka miesięcy.

źródło obrazka: Reddit