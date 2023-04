Starship Super Heavy gotowy do startu

SpaceX nie zamierza czekać, jak tylko pojawiło się pozwolenie na starty z Boca Chica (udzielone nota bene na 5 lat), potwierdzono, że pierwsza próba startu będzie miała miejsce już w poniedziałek. Początkowo okienko startowe ustalone na 2,5 godziny miało rozpocząć się o 7:00 rano czasu lokalnego (14:00 w Polsce), ale obecnie start zaplanowany jest na 15:00 naszego czasu, a transmisja powinna zacząć się 45 minut wcześniej. Przygotowania do dziewiczego lotu trwają całą noc, ekipy filmowe dokumentujące to wydarzenie śledzą każdy krok załogi SpaceX i wszyscy z wielkimi nadziejami czekają na godzinę zero. Trzeba jednak pamiętać, że będzie to zaledwie druga próba odpalenia wszystkich 33 silników Raptor w rakiecie Super Heavy i wiele się może zdarzyć.

Prawdopodobieństwo, że akurat dzisiaj Starship Super Heavy wzniesie się w powietrze oceniałbym na mniej niż 50%, ale na szczęście SpaceX zarezerwowało sobie 2 kolejne dni jaki terminy awaryjne. Wygląda na to, że firma Elona Muska jest całkiem pewna swego i jest zdeterminowana aby przeprowadzić dzisiejszą próbę do końca z sukcesem. Jestem przekonany, że emocji nie zabraknie, a cała transmisja może potrwać nawet ponad 1,5 godziny, bo na tyle zaplanowany jest lot Starshipa, który po okrążeniu niemal całego globu wyląduje niedaleko wybrzeża Hawajów. Jeśli się uda, to będzie to bez wątpienia epokowe wydarzenie, które rozpocznie nową erę lotów kosmicznych.

Czy Starship przetrwa pierwszą minutę?

Na ten moment prognozy pogody są bardzo optymistyczne, więc jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, to czeka nas nie lada spektakl. Kluczowe będą pierwsze minuty, już 55 sekund po starcie rakieta doświadczy największego obciążenia aerodynamicznego (tzw. Max-Q), którego pozytywne przejście potwierdzi, że strukturalnie projekt jest poprawny. Po kolejnych 2 minutach nastąpi separacja Super Heavy i Starshipa. Ten pierwszy zawróci i powinien pionowo wylądować w Zatoce Meksykańskiej, kilka kilometrów od wybrzeża w Boca Chica. Jak wynika z dokumentów dostarczonych do FAA, następnie Booster 7 się przewróci, a SpaceX otworzy wszystkie zawory tak aby napełnił się wodą i zatonął. Raczej nie będzie próby jego odzyskania.

Starship SN24 poleci natomiast dalej osiągając prędkość bliską orbitalnej. Orbita, na którą wejdzie będzie miała swoje perygeum na Ocenie Spokojnym, w pobliżu Hawajów, tak aby nawet gdyby nie udało się ponownie odpalić silników, statek rozbił się o wodę nie zagrażając ludziom. SpaceX nie planuje testu lądowania pionowego, bo chce aby SN24 uległ zniszczeniu i zatonął na głębokości około 3 km. Podczas tego lotu ważne są przede wszystkim dane jakie uda się uzyskać podczas hamowania w atmosferze, gdzie najważniejsza będzie sprawność osłon termicznych. Co ciekawe w dokumencie opublikowanym przez FAA jest też wzmianka o dwóch kolejnych próbach, w których wezmą udział prawdopodobnie SN26 i SN27, które nie mają osłony termicznej ani klap. Z ich pomocą SpaceX chce przetestować zniszczenia jakie nastąpią podczas wejścia takiego statku w atmosferę bez osłon. To jednak temat na inną okazję i kolejne loty, które powinny mieć miejsce jeszcze w tym roku.

Najpierw niech pokażą, że tym kolosem mierzącym 120 metrów, faktycznie da się polecieć. Nie wiem jak wy, ale ja już nie mogę się doczekać.