Jakie parametry dostępu do internetu za pomocą satelelitów Starlink? W początkowej fazie prędkość internetu wahała się w granicach 50 Mb/s, ostatnio jednak przyspieszyła do poziomu 100 Mb/s – 200 Mb/s z opóźnieniami rzędu 30 ms – 40 ms, co można zaobserwować na zrzutach ekranu udostępnianych na Twitterze przez pierwszych testerów Starlink.

Speed will double to ~300Mb/s & latency will drop to ~20ms later this year

Na jeden z takich zrzutów Elon Musk odpowiedział, że prędkość Starlink podwoi się jeszcze w tym roku do 300 Mb/s, a opóźnienie spadnie do poziomu 20 ms.

Most of Earth by end of year, all by next year, then it’s about densifying coverage.

Important to note that cellular will always have the advantage in dense urban areas.

Satellites are best for low to medium population density areas.

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2021