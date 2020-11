Rezultaty testów też są coraz bardziej obiecujące. Pierwsi użytkownicy wersji beta wrzucają swoje testy z wykonane przy pomocy popularnego serwisu Speedtest.net i regularnie osiągają wartości ponad 100 Mbps, a nawet blisko 200 Mbps co widać na zdjęciach poniżej. Opóźnienie waha się natomiast w przedziale 30-40 ms, co może nie jest wynikiem rewelacyjnym, ale wystarczającym do prowadzenia wideo konferencji czy oglądania filmów. Warto to docenić, bo Starlink nadal składa się z floty niespełna 900 satelitów, z docelowych ponad 12 000 tysięcy. Do tego prawdopodobnie jeszcze nie działa bezpośrednie laserowe połączenie pomiędzy nimi. Elon Musk zapowiada, że parametry poprawią się znacznie już w najbliższej przyszłości.

Latency will improve significantly soon. Bandwidth too. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2020

To całkiem prawdopodobnie bo jak pokazuje to ta wizualizacja – satellitemap.space, 3 ostatnie pakiety satelitów Starlink nadal nie są na swoich orbitach, więc nie są jeszcze prawdopodobnie działającą częścią systemu. Na Twitterze padło też pytanie kiedy można spodziewać się startu usługi w innych rejonach USA i Europie. Odpowiedział na nie sam Elon Musk, który zapowiada dostępność systemu Starlink na całym terenie USA w okolicach stycznia. Do Europy natomiast usługa może trafić już na przełomie lutego i marca, wszystko zależy od tego jak szybko uda zdobyć się potrzebne pozwolenia. Zainteresowanie usługą w USA jest spore, Elon potwierdził też wczoraj, że wysłali już kilka tysięcy kolejnych zestawów do testerów.

As soon as we get country approval. This is required for each country individually, as no EU-wide approval system exists. Probably start receiving final (there are many steps) approvals around Feb/March. — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2020

Starlink miażdży konkurencję

Starlinka testują też dziennikarze i korzystając z okazji, PCMag porównał usługę SpaceX z dwoma innymi, które są już dostępne od jakiegoś czasu i korzystają z satelitów na orbicie geostacjonarnej (na wysokości 35786 km). Zarówno Viasat jak i HughesNet nie tylko wypadają gorzej pod względem transferów, ale przede wszystkim opóźnień. Satelity systemu Starlink znajdują się na wysokości około 550 km, więc kilkunastokrotnie bliżej. Dzięki temu zapewniają opóźnienia rzędu 30-40 ms, podczas gdy w przypadku konkurencji jest to 650-750 ms. SpaceX zapowiada, że w przyszłym roku będzie w stanie zejść do wartości poniżej 20 ms, co będzie porównywalne z LTE.

Okazuje się też, że Starlink wcale nie wypada tak źle cenowo, 99 USD to koszt miesięcznego abonamentu bez limitu danych i z transferami dochodzącymi nawet do 150 Mbps. HughesNet za plan z limitem 20 GB i szybkością do 25 Mbps liczy sobie niespełna 70 USD. Viasat za plan 12 Mbps z limitem 40 GB (powyżej spadamy na niższy priorytet) kasuje 100 USD, a za prędkość do 30 Mbps już 200 USD. Wygląda na to, że obie te usługi będą musiały zmniejszyć swoje oczekiwania, jak Starlink stanie się bardziej powszechny.