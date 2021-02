Jak możecie zobaczyć na powyższym obrazku, cena sprzętu to 2269 zł (499 USD w USA), koszty dostawy to 276 zł, a miesięczny abonament został ustalony na 449 zł (99 USD w USA). Zgadza się to mniej więcej z tym o czym informował Elon Musk, usługa Starlink na całym świecie dostępna będzie w tej samej cenie. Różnica może wynikać tylko z lokalnych podatków, co mniej więcej zgadzałoby się przeliczając 99 USD na złotówki i dodając wartość podatku VAT. Jeśli zdecydujecie się na zamówienie usługi, która dostępna będzie w drugiej połowie tego roku, to musicie dzisiaj zapłacić 449 zł. Zamówienia będą realizowane wedle zasady kto pierwszy ten lepszy.

It’s meant to be the same price in all countries. Only difference should be taxes & shipping. — Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2021

Owszem, dostęp do usługi Starlink nie będzie tani, ale nigdy taki nie miał być. W tej chwili SpaceX nie chce konkurować z tradycyjnym operatorami, a jedynie oferować swoje usługi w miejscach, gdzie nie ma innej alternatywy. Szacuje się, że w samych tylko Stanach Zjednoczonych może mieć ponad 1 mln abonentów, choć ostatnio pojawił się wniosek, aby zwiększyć liczbę pozwoleń nawet do 5 mln.

Starlink chce też zaoferować usługi VoIP

W komentarzach pod moim ostatnim artykułem na temat Starlinka pojawiło się pytanie o dostępność usługi na telefonach. W tej chwili nie ma takich planów, bo największy problem to stworzenie odpowiednio małej anteny, którą dałoby się zintegrować ze smartfonem, co na ten moment wydaje się niemożliwe. Nie jest jednak powiedziane, że mniejsze terminale nie pojawią się w przyszłości. Tym bardziej, że SpaceX chce zaoferować usługi telefoniczne w oparciu o system VoIP. Docelowo specjalny, dedykowany telefon będzie można podłączyć bezpośrednio do routera aby zalogować się do sieci i mieć dostęp do połączeń głosowych.

SpaceX chce też oferować swoje usługi mniej zamożnym klientom przy wykorzystaniu programu Lifeline prowadzonego w USA. W ramach tej inicjatywy to państwo dopłaca biedniejszym mieszkańcom do internetu, ale obecnie jest to tylko 9,25 USD miesięcznie. Przy standardowej cenie 99 USD nie jest to wartość, która pozwoliłaby udostępnić usługę szerszemu gronu odbiorców. W przyszłości jednak może się to zmienić, choć za wcześniej aby spekulować ile taki abonament może kosztować i jakie będzie miał ograniczenia.

Jedno jest pewne, Starlink będzie miał w najbliższych latach ogromny wpływ na popularyzację internetu w miejscach o mniejszym zagęszczeniu ludności. Może to być też kolejny mały krok, który wraz z pracą zdalną sprawi, że przestaniemy masowo migrować do miast w poszukiwaniu pracy. A może to tylko moje marzenia…