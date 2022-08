Starlink obniża ceny dostępu do Internetu, także w Polsce

Starlink aktualizuje cennik dostępu do Internetu. Choć wiele firm decyduje się na spore podwyżki cen, w tym przypadku mamy do czynienia z obniżką. I to całkiem sporą.

Starlink dostarcza usług satelitarnych umożliwiając szybką łączność szerokopasmową z Internetem. Daleko idąca dostępność na całym świecie, również tam, gdzie nie ma dostępu do Sieci lub jest ona bardzo droga. Obecnie Starlink oferuje swoje usługi w kilkudziesięciu krajach i wraz wynoszeniem na orbitę kolejnych satelitów, instalowaniem stacji naziemnych i udoskonalaniem oprogramowania sieciowego, rozszerza swoją ofertę o dodatkowe możliwości, wyższe prędkości i niższe opóźnienia.

Klienci Starlink mogą spodziewać się prędkości pobierania danych od 50 Mb/s do 250 Mb/s oraz opóźnień na poziomie zaledwie 20 ms w większości lokalizacji. Do tej pory za domowy dostęp do Internetu z wykorzystaniem usług Starlink trzeba było sporo zapłacić. W Polsce miesięczny koszt usługi to 449 zł. Doliczyć należy jeszcze jednorazowy koszt sprzętu 2269 zł oraz wysyłkę w wysokości 276 zł. Trzeba przyznać, że cennik ten nie wyglądał zachęcająco. To właśnie się zmieniło. Firma poinformowała, że na wielu rynkach ceny dostępu do Internetu z wykorzystaniem Starlink znacznie spadną. Na obniżki mogą liczyć użytkownicy z kilkudziesięciu krajów, w tym w Polsce.

Obniżka ceny uwzględnia warunki panujące na rynku lokalnym i ma na celu odzwiercieldenie parytetu siły nabwyczej naszych klientów

- przeczytać można w oficjalnym komunikacie, jaki wysyłany jest do użytkowników Starlink w wielu krajach na świecie. Zapowiedziane obniżki weszły wżycie z dniem 24.08.2022 r. i na ten moment nie łączą się z żadnymi dodatkowymi ograniczeniami, o których jakiś czas temu pisał Kamil. Chodzi o tzw. lejek, który redukuje prędkość pobierania danych po przekroczeniu limitu, który testowo we Francji został ustawiony na 250 GB miesięcznie.

Jak obecnie wygląda cennik Starlink w Polsce?

Szybki Internet szerokopasmowy o niskich opóźnieniach w odległych i wiejskich lokalizacjach dostępny jest teraz za 230 zł miesięcznie przy jednorazowym koszcie sprzętu wynoszącym 2300 zł. Przy czym nie pobierana jest już opłata za wysyłkę i obsługę. Decydując się na zakup opcji "Starlink dla kamperów", zapłacimy 285 zł/mies. przy jednorazowym koszcie sprzętu wynoszącym 2300 zł.