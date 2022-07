Zuckerberg uważa, że Apple stanowi dla Meta konkurencję. Firmy mają określić kierunek, w jakim podąży Internet

Wielokrotnie przekonaliśmy się już, że Metaversu jest rewolucją XXI wieku najwyżej w wyobraźni Marka Zuckerberga. Dyrektor generalny Meta mocno wierzy w wirtualną rzeczywistość i ma zamiar skupić wysiłki firmy na rozwijaniu tej koncepcji. Widzi jednak konkurencję w Apple i uważa, że to właśnie działania tych dwóch korporacji stanowić będą przyszłość Internetu.

Konkurs filozofii i pomysłów

Problem Metaversu polega na tym, że jego wizja jest dość rozmyta. Wciąż brak poważnych konkretów, które mogłyby pociągnąć za sobą pełne entuzjazmu tłumy. Raz na jakiś czas Zuckerberg i spółka rzucają gawiedzi szczątkowe informacje, jednak dalej nie wiadomo do końca, o co w tym wszystkim chodzi.

Źródło: Depositphotos

Według plotek Apple już niebawem zaprezentuje swój pomysł na okulary VR, które mają być bezpośrednią konkurencją dla projektu Oculus. Świadomi są tego także pracownicy Meta, którzy przy pomocy wewnętrznego panelu zapytali CEO o wpływ działań Apple na Metaverse oraz przyszłość ekosystemu budowanego przez firmę Marka Zuckerberga. Oto w jaki sposób postrzega on konkurencję ze strony giganta z Cupertino:

„Myślę, że jest całkiem jasne, że Apple będzie dla nas konkurentem, nie tylko jako produkt, ale także filozoficznie. Podchodzimy do tego w sposób otwarty i staramy się zbudować bardziej otwarty ekosystem. Staramy się, aby więcej rzeczy było kompatybilnych z Androidem. Staramy się rozwijać Metaverse w taki sposób, aby można było przenosić swoje wirtualne dobra z jednego świata do drugiego” – Mark Zuckerberg

W dalszej części wypowiedzi Zuckerberg kontynuuje wywód o „konkursie filozofii”, traktując Apple jako konkurenta, ale nie w kwestii stricte biznesowej, a bardziej światopoglądowej. Z wypowiedzi wywnioskować można, że szef Facebooka zarzuca Apple zbytnie zamykanie się w murach własnego ekosystemu, pozycjonując tym samym własną markę na bardziej otwartą alternatywę.

Widać zatem, że Mark podchodzi do kwestii Metaversu jak do życiowej misji wprowadzenia Internetu w nową erę. Niestety, póki co mało kto podziela jego entuzjazm, a samo Apple do tej pory było bardzo oszczędne w komentarzach i nie czuć z ich strony najmniejszych obaw. Okulary VR z logiem nadgryzionego jabłka są już podobno w fazie testowania i być może zostaną zaprezentowane jeszcze w tym roku.

Stock image from Depositphotos

Źródło