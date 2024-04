Wielkie, aż za duże nadzieje i lekkie rozczarowanie — ale Starfield to i tak całkiem niezłe RPG

Wielki projekt Bethesdy, przez wielu nazywany „Skyrimem w kosmosie”. Wielki świat, podróże między gwiazdami, wiele przygód... tytuł, w którym całe uniwersum jest w naszym zasięgu. Bethesda wielokrotnie udowadniała już, że ogromne RPG to konik tego studia; zobaczmy chociażby na wszystkie odsłony takich serii jak The Elder Scrolls czy Fallout. Gracze liczyli na to, że Starfield jest połączeniem Skyrima z No Man’s Sky i chociaż wokół gry było trochę kontrowersji — na przykład obawy o to, czy Bethesda udźwignie ten ciężar, że główny bohater przez całą grę nie powie ani słowa, a także że finalnie produkcja nie trafi na PlayStation 5 i będzie dostępna wyłącznie na pecetach i Xboksach — to sumarycznie jest to naprawdę całkiem niezła produkcja. Oczywiście, ma swoje bolączki i nie jest najlepszą grą 2023 roku, ale mimo wszystko radzi sobie całkiem nieźle.

Niestety, można było mieć wrażenie, że Bethesda zapomniała o tej grze. Coś, co miało być nowym wielkim hitem, wyszło i właściwie… tyle. Wychodzi jednak na to, że firma odpowiedzialna za wiele kultowych serii RPG nie zamierza odpuszczać.

Nowa zawartość wkrótce trafi do Starfielda

Todd Howard udzielając wywiadu IGN potwierdził, że Bethesda „wykonuje dużo pracy nad Starfieldem”. Do tego przyznał, że zespół deweloperów skupia się również na innych projektach — i tutaj można przede wszystkim wyróżnić The Elder Scrolls 6, czyli bardzo długo wyczekiwaną kontynuację Skyrima. Howard przyznał:

Mamy kilka naprawdę dobrych aktualizacji, które wkrótce zostaną ogłoszone [dla Starfielda]. Zatem naprawdę dużo się tutaj dzieje.

Howard nie rozwinął co prawda myśli, o co dokładnie chodzi — wiemy jednak oficjalnie, że pierwsze DLC do gry o nazwie Shattered Space ma pojawić się jeszcze w tym roku. Poza tym Bethesda zapowiadała, że wkrótce planuje udostępnić oficjalną obsługę modów do swojego najnowszego, kosmicznego RPG.

Źródło: IGN