Gwiezdne wojny i Strażnicy Galaktyki w Starfield? Kreator statków pozwala zbudować wszystko!

Długo czekaliśmy i wreszcie jest! Wszyscy grają w Starfield

Wielki projekt Bethesdy, przez wielu nazywany „Skyrimem w kosmosie”. Wielki świat, podróże między gwiazdami, wiele przygód... tytuł, w którym całe uniwersum ma być w naszym zasięgu — i można w to uwierzyć, szczególnie, że Bethesda wielokrotnie udowadniała już, że ogromne RPG to konik tego studia; zobaczmy chociażby na wszystkie odsłony takich serii jak The Elder Scrolls czy Fallout. Wiele wskazuje na to, że Starfield jest połączeniem Skyrima z No Man’s Sky i chociaż wokół gry jest trochę kontrowersji — na przykład obawy o to, czy Bethesda udźwignie ten ciężar, że główny bohater przez całą grę nie powie ani słowa, a także że finalnie produkcja nie trafi na PlayStation 5 i będzie dostępna wyłącznie na pecetach i Xboksach — to i tak pierwsze recenzje każą sugerować, że mamy murowany hit. To potwierdził również Patryk Koncewicz w swoich wrażeniach z gry.

Gra jest naprawdę ogromna i oferuje sporo — a jedną z ważnych funkcji jest kreator statków. Przed premierą gracze zastanawiali się, jak rozbudowany jest ten kreator i na co pozwoli. Cóż, jak widać po dokonaniach użytkownika Instagrama z konta SpectreX Gaming oraz YouTubera z kanału WiLLiSGaming, w kreatorze statków ogranicza nas tylko i wyłącznie nasza własna wyobraźnia. Dowodem na to jest odtworzenie kilku kultowych statków z popularnych dzieł popkultury.

Gwiezdne wojny, Strażnicy Galaktyki czy Cowboy Bebop — do wyboru, do koloru

Wiele dzieł popkultury zabiera nas do kosmosu, a statki z tych najbardziej kultowych zapadają nam w pamięć. Na pewno znacie takie kosmiczne pojazdy jak X-Wing, Y-Wing czy Star Destroyer z Gwiezdnych wojen, Milano ze Strażników Galaktyki z uniwersum Marvela, Pelican z serii Halo, Razor Crest z Mandaloriana czy Bebopa z… Cowboy Bebopa. Chociaż moim faworytem jest ten ostatni, to każdy z Was może wybrać swój ulubiony i odtworzyć go w najnowszym RPG od Bethesdy.

Spokojnie można założyć, że to dopiero początek pokazy kreatywności graczy w Starfieldzie — w końcu na razie dostęp do gry mają tylko osoby, które zapłaciły nieco więcej. Kiedy Starfield trafi już do absolutnie wszystkich graczy, można spodziewać się jeszcze większej ilości postów w sieci na ten temat. Który z wymienionych statków jest Waszym ulubionym i czy zamierzacie któryś odtworzyć? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Instagram (SpectreX Gaming), YouTube (WiLLiSGaming)