Kolekcjonerka Starfield dostępna w świetnej cenie! Choć to wciąż kupa kasy...

Starfield zszedł już co prawda z pierwszych stron gazet i zapewne wielu z Was najnowszy hit od Bethesdy już ograło, ale jeśli jeszcze nie mieliście okazji lub – tak jak ja – dołączyliście do grona fanów „kosmicznego Skyrima” to właśnie nadszedł idealny moment, by sprawić sobie nieco spóźniony prezent pod choinkę i wyposażyć się w edycję kolekcjonerską, która kusi obniżoną ceną.

Starfield Edycja Konstelacji – co zawiera kolekcjonerka?

W mojej recenzji Starfielda wystawiłem mu ocenę 9/10 i choć obecnie gra przeżywa delikatny kryzys, to nie można odmówić jej tytułu jednej z najlepszych produkcji 2023 roku. Faktem jest, że Starfield cierpi nieco przez ekrany ładowania, niesatysfakcjonujący tryb międzyplanetarnej podróży i nudę po ukończeniu głównego wątku fabularnego, ale i tak warto dać mu szansę – zwłaszcza teraz, gdy RTV Euro AGD dodało do oferty kolekcjonerkę w Edycji Konstelacji, zawierającą masę dodatków i gadżetów.

Co zawiera edycja kolekcjonerska Starfield? Oto pełna zawartość:

Gra Starfield w wersji cyfrowej

Dodatek fabularny Shattered Space

Pakiet cyfrowych skórek w wersji Konstelacji do karabinu laserowego Equinox, hełmu oraz kombinezonu

Oryginalna ścieżka dźwiękowa

Cyfrowy album z grafikami Starfield

Kolekcjonerski Steelbook

Naszywka Konstelacji

Zegarek Starfield Chronomark wraz z etui stylizowanym na kosmiczną walizkę

Zdecydowanie najciekawszym elementem kolekcjonerki jest właśnie designerski zegarek, będący repliką gadżetu noszonego przez postać z gry. Pierwotnie to wydanie zostało wycenione na 1499 zł. W promocji RTV Euro AGD możecie nabyć ją teraz za 919 zł, zarówno w wersji na Xbox Series X/S jak i PC.