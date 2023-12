Nowy rok ze świetnymi grami! Poznaliśmy PlayStation Plus Essential na styczeń

W co w przyszłym miesiącu zagramy w ramach abonamentu PlayStation Plus? Poznajcie listę gier, które w katalogu PS+ Essential pojawią się w styczniu.

Koniec 2023 roku, czas na nowe gry w PlayStation Plus!

Grudzień powoli się już kończy. Jeśli posiadacie podstawowy abonament PlayStation Plus Essential i nie dodaliście jeszcze do swojego konta takich gier jak Lego 2K Drive, Powerwash Simulator czy Sable, to macie jeszcze kilka dni, żeby te gry Wam nie przepadły. Już za kilka dni tytuły te znikną i zostaną zastąpione przez nowe.

PlayStation oficjalnie potwierdziło całą rozpiskę gier, które pojawią się w styczniu w ramach najtańszego planu subskrypcyjnego. Co w ramach PlayStation Plus Essential pojawi się już za kilka dni?

PlayStation Plus Essential w styczniu 2024. Co nowego?

2 stycznia w abonamencie pojawią się:

A Plague Tale: Requiem (PS5) — A Plague Tale: Requiem to kontynuacja nagradzanej przygody, A Plague Tale: Innocence. Po ucieczce ze zniszczonej ojczyzny, Amicia i Hugo ruszają daleko na południe, do nowych regionów i tętniących życiem miast. Tam próbują rozpocząć nowe życie i kontrolować klątwę Hugo. Ale kiedy moce Hugo budzą się na nowo, powraca śmierć i zniszczenie, pod postacią zalewu głodnych szczurów. Zmuszone do kolejnej ucieczki, rodzeństwo pokłada nadzieję w opisanej w przepowiedni wyspie, która może być kluczem do ocalenia Hugo. Odkryj cenę ocalenia tych, których kochasz, w desperackiej walce o przetrwanie. Uderzaj z cienia albo uwolnij piekło, pokonaj wrogów i wyzwania, korzystając z licznych rodzajów broni, narzędzi i nieziemskich mocy.

Źródło: PlayStation

Evil West (PS5, PS4) — Mroczne siły opanowały Dziki Zachód. Jako jeden z ostatnich agentów sekretnej organizacji zwalczającej wampiry, stanowisz finalną linię obrony ludzkości przed zrodzonym w mroku złem. Stań do walki z przerażającymi krwiopijcami by stać się Superbohaterem Dzikiego Zachodu i ocalić Zjednoczone Stany Ameryki! Rozpętaj piekło używając broni palnej, napędzanej elektrycznością Rękawicy Bojowej oraz pomysłowych gadżetów. Poluj na wampiry jako samotny łowca lub połącz siły z przyjacielem by pokonać zło wspólnie. Przeżyj przygodę zanurzoną w mrocznym odbiciu Dzikiego Zachodu, ulepszając swój arsenał oraz specjalne narzędzia do walki z wampirami. Odblokuj nowe umiejętności by osiągnąć mistrzostwo i stwórz swój własny, unikatowy styl walki z hordami krwiożerczych potworów.

Nobody Saves the World (PS5, PS4) — Zmieniaj się z bezbarwnego Nikogo w ŚLIMAKA, DUCHA, SMOKA i NIE TYLKO w tej nowatorskiej fabularnej grze akcji od twórców Guacamelee! Ukończ zadania, aby odkryć ponad 15 różnych form i móc się między nimi przełączać. Mieszaj zdolności na zaskakujące sposoby, aby odblokować i ukończyć jeszcze WIĘCEJ trudnych zadań. Odkrywaj ogromny świat samotnie lub ze znajomym online, oczyszczaj zmieniające się lochy z potworów i spróbuj powstrzymać klęskę, aby OCALIĆ ŚWIAT!

Źródło, grafika wyróżniająca: PlayStation