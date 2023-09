Takiej premiery na Xboksach jeszcze nie było! Spójrzcie na te liczby

Starfield debiutował zaledwie dwa dni temu, a już wykręca kosmiczne (dosłownie) wyniki. Takiej premiery w historii Xboxa jeszcze nie było!

6 milionów kosmicznych podróżników

Bethesda dopiero co chwaliła się kamieniem milowym w postaci miliona graczy na wszystkich platformach, ale wystarczyła kolejna doba, by liczby te znacząco się zwiększyły. Starfield może pochwalić się już nie tylko świetnymi opiniami recenzentów – liczba graczy kosmicznego Skyrima przekroczyła właśnie 6 milionów!

Ogromny świat, 1000 planet, szczegółowe lokacje i wszechobecna swoboda eksploracji – wszystko to sprawia, że Starfield stał się poważnym kandydatem do gry roku, ale wpływ na to ma też niewątpliwie wrzucenie gry do biblioteki Xbox Game Pass już w dniu premiery. Dzięki temu gracze mogą w ramach subskrypcji zmierzyć się giga produkcją bez dodatkowych kosztów. W tym momencie liczba aktywnych graczy na Steam sięga niespełna 150 tysięcy, dzięki czemu dogania powoli Baldurs Gate 3 (181 tys.), choć w porównaniu do największego peak’u Starfield wypada blado, dobijając do 270 tysięcy graczy. W przypadku Baldurs Gate 3 mówimy o ponad 875 tysiącach.

Dajmy jednak Starfield nieco czasu, żeby się rozkręcić, a jeśli wciąż macie wątpliwości, czy warto zatopić się w kosmicznym RPG od Bethesdy, to zapraszam do naszej recenzji, która powinna rozwiać wszelkie wątpliwości.