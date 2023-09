Użytkownicy iPhone'ów zagrożeni. Do ataku wystarczy tanie urządzenie

Technologia Bluetooth od lat określana jest tą dziurawą, irytującą i problematyczną. Nic w tym dziwnego — wiele ataków o których słyszeliśmy na przestrzeni lat możliwych było właśnie dzięki jej niedopracowaniu. Teraz użytkownicy iPhone'ów mają problemy do obaw. Dzięki taniemu narzędziu złośliwcy mogą zaatakować iPhone'y szeregiem fałszywych powiadomień Bluetooth — i ten sposób "sparaliżować" działanie smartfona Apple.

Atak iPhone'a powiadomieniami Bluetooth

Atak o którym mowa możliwy jest za pośrednictwem niewielkiego, taniego, urządzenia: Flipper Zero, które pozwala na programowanie zestawu radiowych protokołów. Można więc wykorzystać je do ataku na moduły Bluetooth, o czym poinformował jeden ze specjalistów do spraw bezpieczeństwa. Jak to działa w praktyce — można podejrzeć na poniższym materiale wideo. Wszystko opiera się o powiadomienia — ale jeżeli wyślemy ich setki, całkowicie sparaliżuje to działanie smartfona lub tabletu. Zobaczcie sami:

W praktyce Flipper Zero można więc zaprogramować jako sprzęt, który udaje oficjalne akcesoria Apple — i w takiej formie wysyła też powiadomienia do iPhone'a. Pop-upy pojawiają się na ekranie smartfona i jeżeli będą ich dziesiątki czy nawet setki — nie będziemy mieli możliwości korzystania z telefonu. O ile większość użytkowników sprzętów Apple docenia specjalne powiadomienia które pozwalają na łatwe parowanie urządzeń w obrębie ekosystemu, to jak widać — są one bronią obosieczną. I mogą okazać się kulą u nogi i sprawić sporo problemów.

Teraz pora na działania Apple i implementację w ich systemie funkcji, która pozwoli zignorować takie połączenia i powiadomienia. To prawdopodobnie najbardziej efektywny sposób na wybrnięcie z tej nieprzyjemnej sytuacji. Jedni określają to mianem żartu, inni — ataku. Bo fakty są takie, że wysyłanie powiadmień może utrudnić dostęp do smartfona i uniemożliwić skorzystanie w ważnych chwilach by np. wezwać niezbędną pomoc.