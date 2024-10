Jeśli nie Super Mario Jamboree, to co? Oto najlepsze gry z hydraulikiem

Najlepsze gry o Mario

Premiera Super Mario Jamboree za nami. Aby podgrzać nastroje z okazji pojawienia się nowego tytułu w kultowym uniwersum, przygotowaliśmy zestawienie najlepszych gier z Mario, które są dostępne na Nintendo Switch. Każda z nich oferuje coś wyjątkowego – od klasycznych platformówek po eksperymentalne tytuły, które odkrywają nowe sposoby zabawy w świecie wąsatego hydraulika. Jeśli jesteś fanem ikony Nintendo, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie.

Super Mario Jamboree

Zaczniemy oczywiście od najnowszego tytułu – Super Mario Jamboree. Premiera gry stała się wielkim wydarzeniem dla fanów serii, oferując nowe funkcje i rozgrywkę, które przenoszą klasyczną formułę na wyższy poziom. Z ponad 110 minigrami oraz siedmioma dynamicznymi planszami, gra dostarcza niesamowitych wrażeń zarówno w trybach kooperacyjnych, jak i w pojedynkę. Jamboree buddies – nowa mechanika, w której gracze mogą rekrutować towarzyszy do pomocy – wprowadza dodatkowe emocje w trakcie rozgrywki. Różnorodność plansz, jak choćby „Rainbow Galleria” czy „Mega Wiggler’s Tree Party”, dodaje świeżości do sprawdzonej formuły Mario Party, a możliwość grania online i tryby Pro dla zaawansowanych graczy sprawiają, że każdy znajdzie coś dla siebie

Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey to jedna z najlepiej ocenianych gier na Nintendo Switch, a także tytuł, który z miejsca stał się klasyką. Gra wprowadza Mario do ogromnych, otwartych światów pełnych zagadek, sekretów i wyzwań. W tej odsłonie Mario musi uratować księżniczkę Peach przed Bowserem, który planuje wymusić na niej ślub. W podróży towarzyszy mu magiczny kapelusz o imieniu Cappy, który pozwala na opanowanie wrogów i obiektów. Ta mechanika otwiera wiele nowych możliwości rozgrywki, a eksploracja barwnych krain nigdy nie była tak wciągająca.

Super Mario Odyssey to kwintesencja serii, pełna dynamiki i pomysłowych rozwiązań, a do tego oferuje godziny znakomitej zabawy dla graczy na każdym poziomie zaawansowania.

Mario Kart 8 Deluxe

Czy jest ktoś, kto nie lubi Mario Kart? Mario Kart 8 Deluxe to ostatnia wersja jednej z najlepszych gier wyścigowych w historii. Oferuje ogromny wybór postaci, tras i pojazdów, a także rozbudowany tryb online, który pozwala na ściganie się z graczami z całego świata. Tryb wieloosobowy na jednej konsoli również dostarcza mnóstwo frajdy, szczególnie podczas spotkań z rodziną lub znajomymi.

Gra wyróżnia się płynną rozgrywką, piękną grafiką i zaskakująco rozbudowanym systemem wyścigów, który zachęca do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Niezależnie od tego, czy grasz sam, czy z przyjaciółmi, Mario Kart 8 Deluxe to pozycja obowiązkowa na każdej konsoli Switch.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury to dwa tytuły w jednym pakiecie, które oferują różne podejścia do klasycznej rozgrywki Mario. Super Mario 3D World to odświeżona wersja gry znanej z Wii U, w której Mario i jego przyjaciele muszą uratować Księżniczkę Sprixie. Gra łączy elementy platformowe z możliwością zabawy w trybie kooperacji, co sprawia, że jest to świetna propozycja na wspólne sesje z przyjaciółmi lub rodziną.

Bowser’s Fury to natomiast zupełnie nowa przygoda, w której Mario stawia czoła ogromnemu, rozjuszonemu Bowserowi. Gra wprowadza bardziej otwarty świat i umożliwia swobodną eksplorację, co jest ciekawym dodatkiem do tradycyjnej rozgrywki.

Paper Mario: The Origami King

Jeśli szukasz czegoś nietypowego, ale jednocześnie zanurzonego w uniwersum Mario, to Paper Mario: The Origami King będzie idealnym wyborem. To gra RPG, która różni się od typowych platformówek z Mario, ale wciąż zachowuje charakterystyczny humor i urok serii. W tej odsłonie Mario musi powstrzymać złowrogiego Origami Kinga przed zniszczeniem papierowego świata.

Gra wyróżnia się wyjątkową oprawą graficzną, pełną kreatywnych rozwiązań, a także turowym systemem walki, który łączy elementy logiczne i strategiczne. Paper Mario: The Origami King to doskonała odmiana od klasycznych gier platformowych i świetna okazja, aby zobaczyć Mario w zupełnie nowym świetle.

Super Mario Maker 2

Chciałbyś stworzyć własną grę z Mario w roli głównej? Super Mario Maker 2 to narzędzie, które pozwala na zaprojektowanie własnych poziomów w stylu klasycznych gier z serii Mario. Gra oferuje intuicyjny edytor, w którym możesz tworzyć zarówno proste, jak i skomplikowane wyzwania. Dzięki funkcji dzielenia się poziomami z innymi graczami na całym świecie masz dostęp do tysięcy poziomów stworzonych przez innych fanów Mario.

Super Mario Maker 2 to niekończąca się zabawa – za każdym razem możesz stworzyć coś nowego, bądź odkrywać niesamowite projekty innych graczy. Gra oferuje także tryb fabularny, w którym Mario musi odbudować zniszczony zamek Peach, co stanowi świetne uzupełnienie dla kreatywnego edytora poziomów.

New Super Mario Bros. U Deluxe

New Super Mario Bros. U Deluxe to kolejna odsłona klasycznej platformówki 2D z Mario w roli głównej. Gra oferuje dwie kampanie – główną oraz dodatek New Super Luigi U – co oznacza wiele godzin zabawy w stylu retro. Gracze mają do dyspozycji Mario, Luigiego oraz kilka innych postaci, z możliwością kooperacji dla czterech graczy.

To idealny wybór dla tych, którzy tęsknią za klasyczną rozgrywką Mario w 2D, ale z odświeżoną grafiką i nowymi wyzwaniami. New Super Mario Bros. U Deluxe to gra, która przyciąga zarówno nowych graczy, jak i tych, którzy dorastali z Mario na konsolach Nintendo.

Mario + Rabbids Kingdom Battle

Mario + Rabbids Kingdom Battle to nietypowe, ale zaskakująco udane połączenie świata Mario z szalonymi Królikiami Ubisoftu. Gra toczy się w stylu taktycznej strategii turowej, gdzie Mario i jego ekipa muszą stawić czoła wrogom, współpracując z postaciami z serii Rabbids.

Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się to dziwnym połączeniem, Mario + Rabbids Kingdom Battle oferuje zaskakująco głęboką rozgrywkę, która wymaga strategicznego myślenia i planowania. Gra zyskała rzesze fanów dzięki świeżemu podejściu i humorystycznej oprawie.

Uniwersum Mario to skarbnica różnorodnych gier, które zachwycają zarówno młodszych, jak i starszych graczy. Od klasycznych platformówek, przez gry wyścigowe, aż po tytuły eksperymentalne – każdy fan hydraulika w czerwonej czapce znajdzie coś dla siebie. Premiery takie jak Super Mario Jamboree tylko potwierdzają, że uniwersum nadal ma wiele do zaoferowania, a kolejne przygody tego bohatera są zawsze wyczekiwane przez miliony graczy na całym świecie. Jeśli jeszcze nie miałeś(-aś) okazji poznać niektórych z wymienionych tytułów, teraz jest idealny moment, by nadrobić zaległości.