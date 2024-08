Humble Bundle, wcześniej znane jako Humble Indie Bundle, to cyfrowe pakiety multimediów, które w zależności od aktualnie trwającej akcji zawierają gry komputerowe, albumy muzyczne, e-booki lub filmy. Co je wyróżnia? Możesz samodzielnie określić cenę zakupu (z uwzględnieniem ustawionego minimalnego progu). Początkowo Humble Bundle koncentrowało się na niezależnych producentach gier, oferując tytuły na różne platformy – także na konsole.

Pakiety nosiły wówczas nazwę Humble Indie Bundle. Przez 13 lat oferta platformy znacząco się rozszerzyła i nie raz można tam było znaleźć tytuły od dużych wydawców. Jednak najpopularniejsze były te, których minimalny próg cenowy zaczynał się od kilku złotych (równowartość 1 dolara, a póżniej 1 euro). I choć sklep nie organizuje już zbyt często tego typu akcji, gdzie za ok. 4 zł można było dostać kilka fajnych gier, wciąż cieszy się całkiem sporą popularnością. Pokazuje to najnowszy zestaw, który docenią wszyscy fani klocków LEGO oraz gier wideo. Oto Humble Bundle LEGO Worlds Collide: The Ultimate Assembly.

Humble Bundle i LEGO łączą siły. 18 gier i coś ekstra

Co jest do kupienia w ramach najnowszego zestawu Humble Bundle? Gry LEGO zostały podzielone na trzy pakiety różniące się ceną i zawartością:

Paczka gier za 4,60 euro (ok. 19,80 zł)

LEGO Marvel Super Heroes

LEGO Batman: The Videogame

LEGO The Lord of the Rings

LEGO Harry Potter: Years 1-4

The LEGO Movie – Videogame

Paczka gier za 9,20 euro (ok. 39,68 zł)

wszystkie powyższe gry oraz

LEGO MARVEL's Avengers

LEGO Batman 2: DC Super Heroes

LEGO The Hobbit

LEGO Harry Potter: Years 5-7

The LEGO NINJAGO Movie Video Game

Paczka gier za 13,81 euro (ok. 59,56 zł)

wszystkie powyższe gry oraz

LEGO Marvel Super Heroes 2

LEGO DC Super-Villains

LEGO Batman 3: Beyond Gotham

LEGO Jurassic World

LEGO STAR WARS: The Force Awakens

LEGO Worlds

LEGO Disney•Pixar's The Incredibles

The LEGO Movie 2 Videogame

Wszystkie gry dostępne są w postaci kluczy Steam

Zauważyliście, że w ramach LEGO Worlds Collide: The Ultimate Assembly brakuje jednej z lepszych gier LEGO z ostatnich lat? Chodzi oczywiście o LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów. Choć gry nie ma, Humble Bundle oferuje kupon na zakup tego tytułu z 85-procentową zniżką. Warto z niego skorzystać – w szczególności jeśli jesteście fanami Gwiezdnych Wojen. W LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów galaktyka należy do gracz, którzy może przeżyć niezapomniane chwile i doświadczyć nieprzerwanej akcji ze wszystkich dziewięciu filmów z Sagi Skywalkerów w wersji pełnej słynnego humoru LEGO.

Gracze mogą odwiedzić znane lokacje ze swoich ulubionych filmów, odblokowując i bez ograniczeń podróżując między 23 planetami w miarę rozgrywki. Do tego dziesiątki bohaterów i ponad 100 pojazdów z całej galaktyki pozwalających brać udział w kosmicznych walkach. Co ciekawe, gra właśnie trafiła do katalogu PlayStation Plus Essential w ramach sierpniowej aktualizacji. Jeśli więc preferujecie granie na konsoli, macie PlayStation 4 lub 5, abonament PlayStation Plus, w LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów zagracie już teraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów.