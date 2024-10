Nowy Spider-Man z datą premiery. Gracze będą zachwyceni!

Połączenie dwóch Spider-Manów w jednej grze, relacja między Milesem a Peterem, ulepszony i wzbogacony system poruszania się na sieciach (chociaż już wcześniej był świetny), niezła historia i rozszerzenie growego uniwersum Człowieka Pająka o Venoma… cóż, działo się naprawdę sporo w Spider-Manie 2. Gra okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę, o czym w swoim felietonie z listopada 2023 r. pisał Kacper i co potwierdził Kamil w swojej recenzji gry na PS5.

Pierwsze informacje o tym, że przygody obu Człowieków-Pająków zmierzają na inną platformę – a konkretnie PC – pisaliśmy już w grudniu 2023. To wtedy doszło do największego wycieku ze studia Insomniac Games, które na swoim koncie ma oba tytuły z serii Marvel Spider-Man. Choć dokumenty, które trafiły do sieci, mówiły wprost, że "dwójka" na PC pojawi się jeszcze w 2024 r., nic takiego się nie stało, co również poddawało w wątpliwość prawdziwość przecieków. Przez niemal cały rok twórcy milczeli. Do dzisiaj. Już wiemy, że jedna z najlepszych produkcji PS5 wkrótce pojawi się na PC i to w wersji kompletnej.

Marvel Spider-Man 2 na PC już w styczniu 2025. Co wiemy o grze?

Dwóch Spider-Manów, Peter Parker i Miles Morales, musi sprostać ostatecznej próbie sił za swoimi maskami oraz bez nich, by ocalić miasto, siebie oraz swoich bliskich przed potwornym Venomem i nowym niebezpiecznym symbiontem.

– Marvel Spider-Man 2 na PC przygotowane zostało przez przez Nixxes Software, która na swoim koncie ma kilka tytułów PlayStation przeniesionych na komputery. Gracze mogą liczyć na te same doświadczenia z rozgrywki rozbudowane daleko idącymi ustawieniami graficznymi, które pozwolą wycisnąć z samego tytułu i podzespołów ostatnie soki. Będzie to pełne wydanie wraz z aktualnymi DLC w postaci dodatkowych kostiumów, trybu "Nowa gra+", modyfikatorów rozgrywki typu wybór pory dnia, czy bardziej rozbudowanych ustawień dostępności. Jednocześnie potwierdzono, że Marvel Spider-Man 2 nie otrzyma żadnych dodatków fabularnych.

Marvel Spider-Man 2 na PC. Dostępność

Gra będzie dostępna na dwóch platformach: Steam i Epic Games Store. Na ten moment nie znamy cen, ale można podejrzewać, że Marvel Spider-Man 2 będzie kosztować ok 300 zł za wersję podstawową oraz kilkadziesiąt złotych więcej za edycję Deluxe.

Decydując się na przedsprzedaż, otrzymacie:

wcześniejszy dostęp do Kostiumu Arachknight dla Petera (w trzech wariantach kolorystycznych)

wcześniejszy dostęp do kostiumu Pajęczy Cień dla Milesa (w trzech wariantach kolorystycznych)

wcześniejszy dostęp do gadżetu sieciołap

+3 punkty umiejętności

W sprzedaży dostępna będzie również wersja Digital Deluxe Edition zawierająca:

grę Marvel’s Spider-Man 2

wcześniejszy dostęp do Kostiumu Arachknight dla Petera (w trzech wariantach kolorystycznych)

wcześniejszy dostęp do kostiumu Pajęczy Cień dla Milesa (w trzech wariantach kolorystycznych)

wcześniejszy dostęp do gadżetu sieciołap

10 unikalnych kostiumów dla Petera i Milesa (po pięć dla każdego)

dodatkowe elementy w trybie fotograficznym

+5 punktów umiejętności

Co ważne, do zagrania w Marvel Spider-Man 2 na PC potrzebne jest bezpłatne konto PlayStaion Network, które można założyć na oficjalnej stronie platformy.