Prawie za darmo możesz mieć zestaw, który pokochają wszyscy fani mocnych wrażeń!

Humble Bundle, wcześniej znane jako Humble Indie Bundle, to cyfrowe pakiety multimediów, które w zależności od aktualnie trwającej akcji zawierają gry komputerowe, albumy muzyczne, e-booki lub filmy. Co je wyróżnia? Możesz samodzielnie określić cenę zakupu (z uwzględnieniem ustawionego minimalnego progu). Początkowo Humble Bundle koncentrowało się na niezależnych producentach gier, oferując tytuły na różne platformy – także na konsole.

Pakiety nosiły wówczas nazwę Humble Indie Bundle. Przez 13 lat oferta platformy znacząco się rozszerzyła i nie raz można tam było znaleźć tytuły od dużych wydawców. Jednak najpopularniejsze były te, których minimalny próg cenowy zaczynał się od kilku złotych (równowartość 1 dolara, a póżniej 1 euro). I choć sklep nie organizuje już zbyt często tego typu akcji, gdzie za ok. 4 zł można było dostać kilka, a nawet kilkanaście fajnych pozycji, wciąż cieszy się całkiem sporą popularnością. Czasami pojawiają się perełki, jak ostatnio 18 gier LEGO za mniej niż 60 zł. Takiej okazji dawno nie było. Teraz Humble Bundle przygotowało coś dla fanów mocnych wrażeń i jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii gier wideo. Oto Resident Evil Decades Of Horror Bundle. A w nim cała kolekcja horrorów, które od 1996 r. straszą fanów z całego świata. Jakie gry znajdują się w tej paczce i ile trzeba za nie zapłacić? Sprawdźmy!

Resident Evil Decades Of Horror Bundle. Najlepsze horrory na rynku w super cenie

Paczka gier za 2,74 euro (ok. 11,75 zł)

Resident Evil (HD Remaster)

Resident Evil Revelations

Resident Evil Revelations 2 - Episode 1: Penal Colony

Paczka gier za 9,16 euro (ok. 39,28 zł)

wszystkie powyższe gry oraz

Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition – zawiera wszystkie epizody

Resident Evil 0

Resident Evil 4 (2005)

Resident Evil 5 Gold Edition

Resident Evil 6 Complete

Paczka gier za 18,32 euro (ok. 78,55 zł)

wszystkie powyższe gry oraz

Resident Evil 2 (Remake)

Resident Evil 3 (Remake)

Resident Evil 7 Biohazard

Paczka gier za 27,48 euro (ok. 117,83 zł)

wszystkie powyższe gry oraz

Resident Evil Village Gold Edition

Wszystkie gry dostępne są w postaci kluczy Steam

To doskonały moment, by nadrobić zaległości, tym bardziej, że zestaw zawiera najnowszą odsłonę – Resident Evil Village, która do sprzedaży trafiła w 2020 r. i wciąż jest jedną z najchętniej ogrywanych pozycji tej serii. A co kolejnymi częściami? Na początku lipca firma CAPCOM potwierdziła oficjalnie prace nad kontynuacją Resident Evil, jednak nie zdradzono żadnych szczegółów. Reżyserem tej części będzie Koshi Nakanishi, który z serią RE miał już już styczność wcześniej. Pracował m.in. przy Resident Evil 5, Resident Evil: The Mercenaries 3D, Resident Evil: Revelations i Resident Evil 7: Biohazard. Z czego trzy ostatnie wyreżyserował. Możemy więc być spokojni, że zna się na swojej pracy i fani powinni być zadowoleni.