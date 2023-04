To nie koniec Gwiezdnych wojen w kinach. Disney planuje mnóstwo nowości

Gwiezdne wojny wrócą na wielki ekran. Trzy nowe filmy nadchodzą

Pierwszą i najważniejszą wiadomością jest fakt, że to nie koniec filmowej sagi Star Wars. Kiedy dużo osób obawiało się, że Gwiezdne wojny nie wrócą już na wielki ekran, Disney najnowszą zapowiedzią rozwiał wszystkie wątpliwości. Lucasfilm oficjalnie ogłosiło, że w najbliższych latach zobaczymy trzy nowe filmy z tej serii.

Najważniejszym z nadchodzących filmów jest produkcja w reżyserii Sharmeena Obaid-Chinoya, której akcja dzieje się 15 lat po Skywalker. Odrodzenie, czyli na ten moment ostatniej kinowej produkcji. W filmie powróci Rey (i w tę rolę ponownie wcieli się Daisy Ridley) i to właśnie ona będzie odpowiedzialna za budowanie całkowicie nowego Zakonu Jedi.

Za drugi film będzie odpowiadał Dave Filoni i będzie to kluczowa produkcja dla wydarzeń z takich seriali jak The Mandalorian, Księga Boby Fetta i Ahsoka. James Mangold jest reżyserem trzeciego filmu, który przeniesie nas do samych początków Jedi. Epoka ta została nazwana Dawn of the Jedi i opowiada o pierwszych Jedi w całej galaktyce. Jest więc na co czekać.

Nie tylko filmy. Disney zapowiada Ahsokę i zdradza, co z drugim sezonem Andora

Pierwszą zapowiedzą jest Star Wars Ahsoka. Jak informowaliśmy wczoraj, premiera na Disney+ będzie miała miejsce jeszcze w tym roku, dokładnie już w sierpniu. Twórcą serialu jest Dave Filon, a w rolę producenta wykonawczego wcielił się Jon Favreau. W roli głównej zobaczymy Rosario Dawson (Siedem dusz, Sin City: Miasto grzechu, Faceci w czerni II), lecz poza nią na zwiastunie możemy również zauważyć Natashę Liu Bordizzo (Kiedy nikt nie patrzy, Day Shift, Guns Akimbo) w roli Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead (Cloverfield Lane 10, Ptaki Nocy, Scott Pilgrim kontra świat) jako Hera Syndulla, a także Genevieve O'Reilly (Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie, Andor) jako Mon Mothm czy Raya Stevensona (Punisher, Transporter: Nowa moc) jako Baylan Skoll.

Do tego dowiedzieliśmy się, co z drugim sezonem Andora. Serial opowiadający historię Cassiana Andora, postaci znanej z filmu „Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie”, przypadł fanom do gustu – nic więc dziwnego, że nie mogą doczekać się kontynuacji. W pierwszym sezonie tytułowy bohater starał się odnaleźć sposób na wywarcie wpływu na świat w niezwykle niebezpiecznym czasie, kiedy rósł bunt przeciwko Imperium, a dookoła pełno było intryg i oszustw. Postać grana przez Diego Lunę wchodziła właśnie na tę buntowniczą ścieżkę w ówczesnej, szarej rzeczywistości. Niestety jednak, co zasmuci fanów, to fakt, że nowe odcinki pojawią się najwcześniej sierpniu 2024 roku.

Co z pozostałymi projektami, czyli The Acolyte i Skeleton Crew?

The Acolyte będzie thrillerem zabierającym widzów w zakamarki galaktyki i pokaże, jak rosną siły ciemnej strony w ostatnich dniach Wielkiej Republiki. Akcja serialu będzie rozgrywać się około 100 lat przed prequelami i pokaże jak były padawan dołącza do swojego mistrza Jedi, by poprowadzić śledztwo w sprawie serii przestępstw. Jak można się domyślać, będą za nimi stać większe siły, niż dwójka uważała. Brzmi intrygująco? Niestety, serial zadebiutuje dopiero w 2024 roku. Niżej możecie zobaczyć jednak nowe logo produkcji.

Skeleton Crew to zupełnie nowy serial w świecie Star Wars. Jedną z głównych postaci zagra Jude Law, a sama historia skupia się na młodych bohaterach, którzy są zagubieni w galaktyce. Za reżyserię odpowiadać będzie Jon Watts, który zasłynął z najnowszej trylogii przygód Spider-Mana, a do obsady dołączyli między innymi Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter i Robert Timothy Smith. Premiera jeszcze w tym roku na Disney+.

Co powiecie na takie nowości ze świata Gwiezdnych wojen? Na którą produkcję czekacie najbardziej? Dajcie znać w komentarzach!