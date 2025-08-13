Zdjęcie Google z rewolucyjną funkcją coraz bliżej. Wiemy, gdzie jej szukać

O tym, że w Zdjęciach Google pojawi się nowa funkcja „Remix” wiemy od dawna. Pierwsze wzmianki na jej temat pojawiły się w maju, a w lipcu firma oficjalnie zaprezentowała to narzędzie. Choć jeszcze z niego nie możemy korzystać, wiemy, jak się na nie przygotować.

Funkcja „Remix” w Zdjęciach Google to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji pozwalające użytkownikom na kreatywne przekształcanie zdjęć w różne style artystyczne. Proces jest prosty: użytkownik wybiera zdjęcie z galerii w aplikacji Zdjęcia Google oraz styl graficzny, po czym model AI Imagen generuje nową wersję obrazu w ciągu kilku sekund. Wynik można zapisać, udostępnić lub dalej edytować. Funkcja jest obecnie wprowadzana w Stanach Zjednoczonych na urządzenia z systemami Android i iOS, ale wkrótce powinna pojawić się na innych rynkach – także u nas. Obrazy generowane przez „Remix” są oznaczane niewidocznym znakiem wodnym SynthID. Dodatkowo, użytkownicy mogą oceniać jakość wygenerowanych obrazów, co pomaga Google w doskonaleniu algorytmów. Jak przekonuje firma, funkcja ta wpisuje się w szerszy trend integracji generatywnej AI w aplikacjach mobilnych, oferując użytkownikom intuicyjne narzędzie do tworzenia unikalnych treści wizualnych bez potrzeby zaawansowanych umiejętności edytorskich.

Reklama

Remix w Zdjęciach Google. Gdzie szukać tej opcji?

Gdy funkcja Remix będzie dostępna dla wszystkich, znajdziemy ją w aplikacji Zdjęcia Google klikając w przycisk Utwórz (+). To tam obecnie znajdziemy opcje związane z tworzeniem albumów, kolaży, filmów z najciekawszymi momentami, zdjęć filmowych, animacji, czy fotoksiążek i odbitek. Już teraz niektórzy użytkownicy Zdjęć zobaczą u siebie możliwość wypróbowania Remix i kilku trybów oferowanych przez tę funkcję:

Aby wybrać zdjęcie, które chcesz edytować, dotknij opcji Wybierz zdjęcie.

Aby zmienić wybrane zdjęcie, dotknij opcji Zmień zdjęcie.

Dotknij opcji Generuj.

Możesz zapisać i udostępnić edytowane zdjęcie:

Aby zapisać zdjęcie, dotknij opcji Zapisz.

Aby udostępnić zdjęcie, dotknij opcji Udostępnij.

Na start będą dostępne cztery style graficzne pozwalające na zmianę standardowych zdjeć w nowe grafiki stworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji: