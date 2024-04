Wygląda na to, że najlepsza — jak do tej pory — seria gier z uniwersum Gwiezdnych wojen powróci!

Star Wars Jedi to bardzo udana seria gier

Respawn Enterteinment, studio odpowiedzialne głównie za świetną serię Titanfall i pozytywnie przyjęte Apex Legends, w 2019 roku wydało grę z uniwersum Gwiezdnych wojen — i nie był to shooter, jak można zakładać. Mowa oczywiście o Star Wars Jedi: Fallen Order, który został przyjęty niezwykle ciepło — i bez wątpienia była to jedna z najlepszych gier w uniwersum Gwiezdnych wojen, jaka kiedykolwiek powstała. Nikt zatem nie powinien być specjalnie zaskoczony tym, że doczekała się ona sequelu.

W kwietniu zeszłego roku mieliśmy premierę gry Star Wars Jedi: Ocalały. Tym razem również wcielaliśmy się w młodego jedi, który starał się stawić czoła wszelkim trudnościom, które zgotują im przeciwnicy — a łatwo nie jest, bo tym rozkazano zabić wszystkich rycerzy jedi. Formuła pozostała bez większych zmian — to wciąż będzie gra akcji, ale nie zabrakło tam nowych przygód, nowych bohaterów oraz... nowych wyzwań! Jak napisał Tomasz Popielarczyk w tytule swojej recenzji: W takie Star Wars mógłbym grać bez końca. A Tomek często takich rzeczy nie deklaruje, więc o czymś to świadczy. Wygląda na to, że na „Ocalałym” ta historia się nie skończy!

Star Wars Jedi powróci — a przynajmniej wszystko na to wskazuje

Na stronie EA pojawiła się oferta pracy, z której wynika, że Respawn Entertainment prawdopodobnie pracuje nad trzecim tytułem Star Wars Jedi. Chociaż nie zostało to oficjalnie potwierdzone, to oferta pracy dotyczy starszego scenarzysty gier przy grze Star Wars Jedi — a to raczej mówi samo za siebie. W ogłoszeniu możemy przeczytać, że stanowisko to wymaga współpracy z zespołami zajmującymi się narracją i projektami w celu opracowania wciągającej rozgrywki narracyjnej, która płynnie wpasowuje się w uniwersum Gwiezdnych wojen.

Do tego osoba na tym stanowisku ma być kompetentna w kwestii wykonywania wszystkich innych rodzajów obowiązków, jakich można oczekiwać od starszego scenarzysty gier AAA. Wygląda więc na to, że historia Cala planowana jest jako trylogia… a kto wie, może nawet doczekamy się więcej części? Czas pokaże — dobrze jednak widzieć, że w końcu Respawn ma jakiś projekt, który nie zostaje ubity przez Electronic Arts. Titanfall Legends, nigdy Cię nie zapomnimy. [*]

Źródło: Oferta pracy EA