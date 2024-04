W jakiej kolejności oglądać Gwiezdne Wojny?

Od premiery pierwszych Gwiezdnych Wojen w 1977 roku, stworzonych przez George'a Lucasa, uniwersum rozrosło się do ogromnych rozmiarów. Dziś na tapet bierzemy filmy, seriale i kreskówki. Chcesz obejrzeć je w kolejności chronologicznej lub takiej, która dostarcza więcej suspensów? Zobacz, jak poruszać się po uniwersum "Star Wars" w 2023 roku.

Uniwersum Gwiezdnych Wojen w 2024 – jak się po nim poruszać?

Jeśli dobrze liczę, świat Star Wars składa się obecnie z 11 pełnometrażowych filmów, 9 seriali animowanych, 5 seriali telewizyjnych oraz wielu innych dzieł, w tym gier wideo i książek. Są też produkcje uznawane za "niekanoniczne". Dziś chciałbym skupić się przede wszystkim na tych produkcjach, które wpisują się w główny kanon uznany przez fanów.

Gwiezdne Wojny to jedna z najbardziej ikonicznych serii filmowych wszech czasów, która przez lata zyskała miliony mniej lub bardziej ortodoksyjnych fanów. Ze względu na tych drugich trochę obawiam się tego tekstu. Jako gwiezdnowojenny normik nie chcę tu sugerować "jedynego słusznego sposobu", dlatego jeśli znacie inne patenty oglądania poszczególnych filmów, seriali i animacji – dawajcie znać w komentarzach.

Kolejność oglądania filmów Star Wars w 2024 roku

Gwiezdne Wojny składają się z trzech trylogii filmowych, które zostały wydane w różnych okresach. Pierwsza trylogia, którą rozpoczęła Nowa Nadzieja, zadebiutowała na ekranach kin w latach 70. XX wieku. Kolejna trylogia, prequel, pojawiła się w latach 90. i na początku XXI wieku, a trzecią trylogię, sequel, zapoczątkowało "Przebudzenie Mocy", które miało swoją premierę w 2015 roku. Do tego dochodzą jeszcze filmy stanowiące osobne opowieści.

Kolejność oglądania filmów według daty premiery kinowej:

Gwiezdne Wojny – część IV: Nowa Nadzieja (1977) Gwiezdne Wojny – część V: Imperium Kontratakuje (1980) Gwiezdne Wojny – część VI: Powrót Jedi (1983) Gwiezdne Wojny – część I: Mroczne Widmo" (1999) Gwiezdne Wojny – część II: Atak Klonów (2002) Gwiezdne Wojny – część III: Zemsta Sithów (2005) Gwiezdne Wojny – część VII: Przebudzenie Mocy (2015) Gwiezdne Wojny – część VIII: Ostatni Jedi (2017) Gwiezdne Wojny – część IX: Skywalker. Odrodzenie (2019) Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie (2016) Han Solo: Gwiezdne wojny – historie (2018)

W takiej kolejności fani uniwersum Star Wars poznawali kolejne przygody bohaterów. Zaczynasz od oryginalnej trylogii, gdzie poznajesz Luke'a Skywalkera, księżniczkę Leię, Hana Solo i Chewbaccę. Następnie przechodzisz do prequeli, które ukazują historię Anakina Skywalkera i wydarzenia prowadzące do wojny z Imperium. Na koniec doświadczysz emocjonującego finału w postaci sequeli, które powstały już za panowania Disneya. To najlepszy sposób na zrozumienie, jak Gwiezdne Wojny ewoluowały i jak zafascynowały widzów przez kolejne dziesięciolecia.

Kolejność chronologiczna filmów Gwiezdne Wojny

Jeśli jesteś zwolennikiem linearnego rozwoju fabuły, warto rozważyć oglądanie w kolejności chronologicznej. Wówczas zacznij od prequeli, następnie przejdź do oryginalnej trylogii i na koniec obejrzyj disneyowskie sequele. Dzięki temu będziesz mógł przeżyć wydarzenia w takiej kolejności, w jakiej rozgrywają się w uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Z uwzględnieniem 2 filmów, których akcja dzieje się poza trylogiami, kolejność chronologiczna to:

A New Hope The Empire Strikes Back Return of the Jedi The Phantom Menace Attack of the Clones Revenge of the Sith The Force Awakens Rogue One The Last Jedi Solo The Rise of Skywalker

Kolejność oglądania Star Wars – filmy, seriale i animacje

Jak już wspominałem, uniwersum rozrosło się ostatnio o liczne seriale i animacje, które rozszerzają i pogłębiają wiele wątków. Razem mamy więc 23 różne produkcje. Chronologiczna kolejność oglądania jest następująca:

Opowieści Jedi (serial animowany z 2022 roku)

Część I: Mroczne widmo

Część II: Atak klonów

Gwiezdne wojny: Wojny klonów (film animowany z 2008 roku)

Gwiezdne wojny: Wojny klonów (serial animowany z 2008 roku)

Część III: Zemsta Sithów

Gwiezdne wojny: Parszywa zgraja (serial animowany z 2021 roku)

Solo

Obi-Wan Kenobi (miniserial z 2022 roku)

Star Wars: Rebelianci (serial animowany z 2014 roku)

Andor (serial z 2022 roku)

Łotr 1

Część IV: Nowa nadzieja

Część V: Imperium kontratakuje

Część VI: Powrót Jedi

Mandalorianin (serial z 2019 roku)

Księga Boby Fetta (miniserial z 2021 roku)

Ahsoka (miniserial z 2023 roku)

Gwiezdne Wojny: Ruch oporu (serial animowany 2018)

Część VII: Przebudzenie Mocy

Część VIII: Ostatni Jedi

Część IX: The Rise of Skywalker

Gwiezdne Wojny: Wizje (serial animowany z 2021 roku)

Wybaczcie niektóre przedziwne tłumaczenia – w taki sposób filmy figurują na Filmwebie. Zdaję sobie sprawę z tego, że większość fanów stosuje anglojęzyczne nazewnictwo 🤷🏻‍♀️. Tekst powstał przede wszystkim dla osób, które nie znają tego uniwersum i mam nadzieję, że zróżnicowanie tytułów w tym tekście (i polskie i angielskie) pomoże wszystkim lepiej połapać się w tym, co jest czym.

Wojny Klonów w kolejności chronologicznej

Na koniec jeszcze jedna "sztuczka". Disney na oficjalnej stronie Star Wars opublikował chronologiczną kolejność oglądania Wojen Klonów. Animowany serial doczekał się aż 7 sezonów, czyli w sumie 133 odcinków. Ze względu na przeskoki czasowe powstała lista kolejności oglądania.