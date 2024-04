Battlefield 2042 okazało się mało udanym eksperymentem

To, że Battlefield 2042 okazał się klapą, nie jest żadną tajemnicą. Produkcja miała być ogromna i przełomowa, w pewien sposób miał być to powrót do korzeni w postaci wyłącznie trybu multiplayer, ale z drugiej strony z wieloma kluczowymi usprawnieniami. Zawalające się budynki, świetny system zniszczeń, kolosalne lokacje, mnóstwo graczy na mapie i — przede wszystkim — klęski żywiołowe, w postaci zabójczego tornado czy burzy piaskowej. To wszystko miało sprawić, że dostaniemy naprawdę świetną grę. Finalnie… cóż, nie wyszło.

Gra borykała się z całą masą błędów, bugami praktycznie na każdym kroku, pustymi lokacjami i absolutnie zniszczoną rozgrywką, a fani serii, którzy kupili produkcję na premierę, nie mogli doczekać się premiery pierwszego sezonu; bo ta cały czas była przesuwana. Później wróciło to jakoś na tory, jednak BF2042 przeszedł bokiem i jest po części grą już zapomnianą. To było bardzo twarde lądowanie dla EA i DICE, jednak teraz deweloperzy postanowili iść dalej — i oficjalnie siódmy sezon Battlefielda 2042 będzie ostatnim. Serwery będą jeszcze działać i w ten tytuł dalej będziecie mogli grać, ale nie pojawią się już żadne nowe treści. To jednak nie oznacza, że Battlefield idzie w zapomnienie — a wręcz przeciwnie.

Nowy Battlefield powstaje! EA skupia się na przyszłości marki

Dyrektor generalny serii Battlefield, Bryan Breede, w oficjalnym komunikacie potwierdził, że siódmy sezon to koniec BF2042, pisząc dalej, że choć może to być rozczarowujące dla niektórych fanów, to nadszedł czas, aby DICE i EA skupiło się na tym, co będzie dalej. Co ciekawe, do nowej części Battlefield wciągnięci zostaną twórcy Dead Space Remake, Star Wars Squadrons i Star Wars Battlefront II. Motive Studio utworzy zespół, który skupi się wyłącznie na nowej części Battlefield. Dyrektor generalny Motive Studio, Patrick Klaus, potwierdził tę wiadomość i podał nieco więcej szczegółów w osobnym poście na stronie firmy:

Reżyserzy, którzy wyprodukowali nasz remake Dead Space'a w 2023 roku, Philippe Ducharme (producent wykonawczy) i Roman Campos-Oriola (dyrektor kreatywny), utworzą w Motive zespół, który będzie współpracował ze studiami Battlefield na całym świecie, tworząc kolejną odsłonę Battlefield — uniwersum zarówno w trybie dla wielu graczy, jak i dla jednego gracza. Ich udokumentowana wiedza w zakresie opowiadania historii, wciągających bitew i programowania na silniku Frostbite pozwala im w wyjątkowy sposób pomóc w urzeczywistnianiu wizji Battlefield, pod przewodnictwem Vince’a Zampelli (EVP, GM grupy Respawn i Battlefield) i Byrona Beede (SVP, GM Battlefield).

Wiadomość ta jest również potwierdzeniem tego, że nowy Battlefield wróci do kampanii dla jednego gracza. Call of Duty w Black Ops 4 też próbowało odskoczni w postaci trybu wyłącznie multiplayer i również to nie wypaliło — wygląda więc na to, że chociaż teoretycznie nikt w kampanie solo w FPS-ach nie gra, to są one ważniejsze, niż można zakładać.

Battlefield i Iron Man będą powstawać w jednym czasie

Klaus z Motive Studio potwierdził również, że Motive nie będzie się skupiać wyłącznie na Battlefield — w końcu trwają prace nad niedawno ogłoszoną grą Iron Man. Studio kontynuuje prace nad produkcją z milionerem w blaszanym stroju w roli głównej, a dyrektor generalny twierdzi nawet, że zespół poczynił w tym roku „znakomite postępy” i osiągnął „wewnętrzny kamień milowy” w projekcie. Co jednak istotne, to fakt, że nad nowym Battlefieldem będzie pracować wiele studiów deweloperskich. Poza Motive i DICE, w nowej odsłonie serii palce będzie maczać również Criterion i Ripple Effect. EA idzie więc śladem Activision Blizzard i Call of Duty.

