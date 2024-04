Jeszcze w 2024 roku zobaczymy kilka głośnych nowości, które znajdują się kalendarzu premier Disney'a. Zaktualizowane zestawienie sięga aż 2031 roku, ale tegoroczne filmy nie powinny już być przesuwane, więc możecie zaznaczyć sobie daty w kalendarzach. Pierwsza nadchodząca premiera to czwarta odsłona serii "Planeta małp", która trafi do kin 10 maja. Na seansie "Królestwa Planety Małp" fani serii będą świadkami nowego rozdziału w walce o dominację nad Ziemią. Film obiecuje być wizualnym spektaklem, z nowymi postaciami i możliwym powrotem starych znajomych. Następnie, 12 czerwca, Pixar zaprasza na kontynuację przeboju “W głowie się nie mieści”. W “Inside Out 2” widzowie ponownie zanurzą się w bogaty świat ludzkich emocji, odkrywając kolejne warstwy naszej psychiki.

Nowe filmy Disney - daty premier

Lato rozgrzeje jedyna i Marvelowa premiera tego roku: "Deadpool & Wolverine", który ukaże się 26 lipca. W filmie Deadpoola spotka się z niezłomnością Wolverine’a, tworząc mieszankę, która obiecuje być hitem sezonu. Warto dodać, że to pierwszy w historii film Disney'a z kategorią wiekową R. "Obcy: Romulus", który pojawi się 15 sierpnia, zabierze widzów na odległą planetę, gdzie czeka ich spotkanie z nowymi, przerażającymi formami życia. Pierwsze materiały są naprawdę obiecujące.

Wrzesień przyniesie "Rodzaje życzliwości" od Searchligh - to film, który obiecuje być wzruszającą opowieścią o znaczeniu dobroci w naszym życiu. "Vaiana 2", która zawita do kin 29 listopada, pozwoli ponownie podążać za odważną bohaterką w jej morskich podróżach. Rok zakończy się niemałym wydarzeniem – nadchodzi jedna z najważniejszych marek studia: "Mufasa: Król Lew". Premiera zaplanowana jest na 20 grudnia, a w filmie przedstawiona zostanie opowieść o młodości legendarnego króla sawanny, która ma trafić zarówno do nowych, jak i starych fanów serii.

Poniżej znajdziecie oficjalną rozpiskę premier Disney na kolejne lata.

Disney - kalendarz premier. Nowe filmy w kinach