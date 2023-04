Po Mandalorianie przyjdzie czas na Ahsokę

Trzeci sezon Mandaloriana kończy się 19 kwietnia, ale fani Gwiezdnych wojen nie muszą się obawiać o brak seriali do oglądania. Podczas trwającego właśnie w Londynie Star Wars Celebration, Disney ogłosił, że kolejnym serialem będzie Ahsoka. Bohaterkę możecie doskonale kojarzyć z animowanych serii Star Wars, lecz tym razem dostanie swój własny aktorski serial.

Co jednak jest najlepszą informacją, to fakt, że premiera na Disney+ będzie miała miejsce jeszcze w tym roku — i to już w sierpniu! Twórcą serialu jest Dave Filon, a w rolę producenta wykonawczego wcielił się Jon Favreau. W roli głównej zobaczymy Rosario Dawson (Siedem dusz, Sin City: Miasto grzechu, Faceci w czerni II), lecz poza nią na zwiastunie możemy również zauważyć Natashę Liu Bordizzo (Kiedy nikt nie patrzy, Day Shift, Guns Akimbo) w roli Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead (Cloverfield Lane 10, Ptaki Nocy, Scott Pilgrim kontra świat) jako Hera Syndulla, a także Genevieve O'Reilly (Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie, Andor) jako Mon Mothm czy Raya Stevensona (Punisher, Transporter: Nowa moc) jako Baylan Skoll.

Obsada znana, a co z fabułą?

Ahsoka to padawanka Anakina Skywalkera, która okazała się bardzo obiecująca, z czasem nawet opanowując walkę dwoma mieczami świetlnymi. Niestety, jakiś czas później została jednak oskarżona o zamach i wrobiona w spisek, w efekcie czego uciekła. Stała się byłą Jedi, która jednak powraca, żeby zbadać nowe pojawiające się zagrożenie w galaktyce.

Czujecie się zachęceni? Zdaje mi się, że powinniście — niewątpliwie wszyscy fani tego uniwersum już odliczają dni do sierpnia. Dajcie znać, jak podoba Wam się zwiastun.

